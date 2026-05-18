수소 영토 넓히는 현대차그룹…홍콩서 생산·충전·활용 밸류체인 구축

현대자동차, 기아 양재 본사/사진= 현대차그룹

현대자동차그룹이 국내에서 다져온 수소 사업 경험을 홍콩으로 넓힌다. 매립지 가스를 활용한 수소 생산부터 충전 인프라 구축, 수소 모빌리티(이동수단) 보급까지 아우르는 밸류체인을 현지에 구축해 아시아·태평양 수소 시장 확대의 발판으로 삼는다는 전략이다.

이와 관련해 현대차(663,000원 ▼37,000 -5.29%)와 현대건설(144,900원 ▼10,100 -6.52%)은 18일 홍콩 컨벤션센터에서 열린 '국제 수소 개발 심포지엄 2026'에서 홍콩중화가스와 비올리아, 중국검험인증그룹, 궈푸수소에너지, 템플워터, 춘워건설, 춘워버스 등 현지 기업 7곳과 제아이엔지 포함 한국 기업 3곳 등 총 10곳과 '홍콩 수소 생태계 조성을 위한 다자간 업무협약'을 체결했다.

이번 협약에는 홍콩 내 매립지 가스를 활용해 수소를 생산하는 '자원순환형 수소 생산 모델(W2H·Waste-to-Hydrogen)' 시설 구축과 액화수소충전소 건립, 수소 모빌리티 도입 등이 들어갔다. 수소 생산과 저장, 운송, 충전, 활용을 하나로 연결하는 현지 수소 생태계를 조성하는게 목표다.

W2H는 폐기물이나 바이오가스 등에서 발생하는 가스를 활용해 수소를 생산하는 방식이다. 홍콩은 고온다습한 기후로 매립지 가스가 많이 발생하는데다 부지가 협소해 재생에너지 생산 여건이 제한적이다. 현대차그룹은 이같은 지역 특성을 고려해 매립지 가스를 수소 에너지로 전환하는 모델을 현지에 적용한다는 계획이다.

액화수소충전소 설립도 함께 추진한다. 액화수소는 기체수소보다 단위 부피당 저장할 수 있는 수소량이 많아 부지 확보가 어려운 홍콩에 적합하다는 평가를 받는다. 현대차그룹은 교통 수요가 많은 주요 거점에 충전 인프라를 구축하고 공항 셔틀과 관광버스, 항만 물류 차량 등 장시간 운행이 필요한 분야를 중심으로 수소 모빌리티 도입을 추진한다.

구체적으로 현대차는 수소 생산과 활용, 수소충전소 건립 등 사업 전반을 총괄하고 수소 모빌리티 보급을 맡는다. 현대건설은 W2H 시설 설계와 구축을 담당한다. 제아이엔지는 수소충전소 설계와 구축을 맡고 궈푸수소에너지는 액화수소 저장·운송 설비를 공급한다. 홍콩중화가스는 수소 생산과 유통, 활용 전반에서 협력하고, 비올리아는 매립지 가스 공급을 담당한다.

현대차그룹이 홍콩 수소 생태계 조성에 나서는 이유는 기존 수소 사업을 해외로 확장하기 위해서다. 실제로 충북 청주와 경기도 파주에서 바이오가스 기반 청정 수소 생산 시설을 구축하며 W2H 사업 경험을 쌓아왔다. 지난해 4월부터는 인도네시아에서 W2H 수소 생태계 조성 프로젝트도 추진하고 있다.

수소연료전지 사업 기반도 넓혀왔다. 현대차그룹은 2023년 중국 광저우에 첫 해외 수소연료전지시스템 생산기지인 'HTWO 광저우'를 설립했다. 수소 브랜드이자 비즈니스 플랫폼인 HTWO를 중심으로 수소연료전지시스템과 수소 모빌리티, 수소 인프라 사업을 연계해왔다.

산지가 많고 부지가 좁아 친환경 에너지 자력 생산에 한계가 명확한 홍콩은 수소 생태계 조성하는데 있어 의미 있는 시장으로 꼽힌다. 홍콩 인구조사통계처의 '홍콩 에너지 통계 연례 보고서'에 따르면 지난해 홍콩의 1차 에너지 해외 의존도는 약 98.7%에 달한다. 홍콩 정부도 2024년 수소 로드맵을 새로 정의하고 수소 상용차와 수소충전소 인프라 구축을 지원하는 등 수소 산업 육성에 나서고 있다.

현대차그룹은 이번 홍콩 프로젝트를 통해 수소 사업을 단순 차량 보급에서 에너지 생산과 인프라 구축까지 포함한 종합 사업으로 확대할 예정이다. 국내와 인도네시아에서 추진한 W2H 경험을 홍콩에 적용하고 이를 바탕으로 아시아·태평양 수소 시장 전반으로 협력 범위를 넓힌다는 방침이다.

신승규 현대차그룹 에너지&수소정책담당 부사장은 "앞으로도 글로벌 수소 기업들과 협력해 홍콩을 시작으로 아시아·태평양 수소 시장 전반으로 협력과 사업을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.