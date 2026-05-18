한화그룹, '맑은학교 환경운동회' 개최

한화그룹이 지난 16일 창원 대원레포츠공원에서 '맑은학교 환경운동회’를 진행하고 있다./사진=한화그룹

한화(126,200원 ▼15,200 -10.75%)그룹은 지난 16일 경남 창원 대원레포츠공원에서 '맑은학교 환경운동회'를 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 운동회는 한화그룹의 대표 사회공헌 사업인 '맑은학교 만들기'의 세부 프로그램 중 하나로 진행됐다. 올해 5년째인 맑은학교 만들기는 한화그룹이 전국의 초등학교를 대상으로 태양광 발전설비와 미세먼지 저감시설을 지원하는 프로젝트다. 이 사업을 통해 하동 진교초, 서울 토성초 등을 포함해 지난 5년간 전국 27개교, 약 1만6500명의 학생이 친환경 교육환경의 혜택을 받았다.

맑은학교 환경운동회는 아이들이 놀이와 체험을 통해 환경 보호의 중요성을 자연스럽게 이해하도록 기획됐다. 참가자들은 △폐현수막을 대형천으로 활용해 맑은 공기를 지켜내는 '산소를 지켜라' △버려진 택배 박스를 대형 젠가와 함께 쌓아올리는 재활용 박스 젠가 △팀원이 협동해 쓰레기를 낚아 올리는 '분리배출 낚시왕' 등 다양한 활동을 통해 자원순환의 가치와 환경보호의 의미를 체험했다.

운동회 종료 후에는 주변 환경을 정화하는 플로깅 활동을 진행했다. 참가자 전원이 개인 텀블러를 지참해 일회용 컵 사용을 자제하는 등 이론적인 교육을 넘어 아이들이 생활속에서 환경보호를 실천하는 계기를 마련했다.

한화그룹 관계자는 "이번 맑은학교 환경운동회는 어린이들이 환경의 소중함을 몸으로 체험하면서 친환경 가치를 자연스럽게 익힐 수 있도록 마련한 행사"라며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 친환경 활동을 꾸준히 이어가고 아이들이 환경 감수성을 키울 수 있는 기회를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.