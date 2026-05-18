빅뱅, 11년만 공식 팬클럽 모집…"V.I.P와 20주년 여정 동행"

YG엔터테인먼트(와이지엔터테인먼트(48,050원 ▼1,750 -3.51%))는 빅뱅 데뷔 20주년을 맞아 6기 V.I.P(팬덤명)을 모집한다고 18일 밝혔다.

YG엔터테인먼트는 이날 빅뱅 SNS(사회관계망서비스) 채널에 '빅뱅 오피셜 6th V.I.P 나우 오픈' 포스터를 공개하고 6기 V.I.P 모집을 공식화했다. 빅뱅의 공식 팬클럽 모집은 2015년 5기 이후 약 11년 만이다.

이번 팬클럽 가입은 글로벌 팬덤 플랫폼 비스테이지 내 빅뱅 공식 커뮤니티에서 진행된다. 가입자에게는 월드투어 티켓 선예매와 팬클럽 전용 커뮤니티 참여 및 콘텐츠 열람, 공식 굿즈 구매 등 다양한 온∙오프라인 혜택이 제공될 예정이다.

YG 측은 "빅뱅 데뷔 20주년이라는 뜻깊은 해를 맞아 오랜 시간 변함없는 사랑을 보내준 팬 여러분들과 더욱 가까이서 호흡하고자 공식 팬클럽 모집을 진행하게 됐다"며 "아티스트와 팬이 서로의 이정표가 되어 함께 그려 나갈 빅뱅의 20주년 프로젝트에 많은 기대 부탁드린다"고 말했다.

한편 빅뱅은 2006년 데뷔한 5인조 보이그룹으로 현재 멤버는 지드래곤, 태양, 대성 등이다.지난 4월 미국 '2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌' 무대로 귀환을 알렸다. 오는 8월 월드투어에 돌입한다.