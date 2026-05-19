삼양그룹 대학생 서포터즈 '삼양씨즈' 10기 모집 포스터./사진=삼양그룹

삼양그룹은 내달 9일까지 약 3주간 대학생 서포터즈 '삼양씨즈' 10기를 모집한다고 19일 밝혔다.

올해 10주년을 맞은 삼양씨즈는 삼양그룹의 대표적인 대학생 참여 프로그램이다. 삼양그룹은 미래 인재인 대학생들이 삼양그룹의 다양한 사업과 브랜드를 직접 경험하고 이를 젊은 세대의 시각으로 재해석한 콘텐츠를 제작할 수 있도록 삼양씨즈를 운영하고 있다. 대학생들에게 성장 기회를 제공하는 동시에 미래 세대와의 소통 접점을 넓히기 위한 취지다.

모집 대상은 국내 대학교에 재학 혹은 휴학 중인 대학생이다. 삼양그룹의 주요 사업을 이해하고 참신한 콘텐츠로 삼양그룹을 대외에 널리 알리고자 하는 대학생이라면 누구나 지원할 수 있다.

지원 희망자는 삼양그룹 공식 인스타그램 프로필 링크를 통해 접수할 수 있다. 서류전형 합격자는 내달 16일 발표하고, 같은 달 19일 면접을 거쳐 최종 합격자 36명을 선발한다. 선발 결과는 6월 23일 발표하며, 합격자는 7월부터 9월까지 3개월간 삼양그룹 서포터즈로 활동하게 된다.

선발된 서포터즈에게는 다양한 활동 혜택이 제공된다. 매월 개인 및 팀 활동비 지원, 콘텐츠 업계 현직 PD의 콘텐츠 기획 특강, 온라인 캠페인 운영 특강, AI 콘텐츠 전문가 초청 강연, AI 영상 제작 실습 등 콘텐츠 기획·제작 역량 강화를 위한 교육 프로그램도 마련했다. 서포터즈는 이를 바탕으로 삼양그룹의 스페셜티 사업과 가치를 쉽고 친근하게 전달하는 다양한 콘텐츠 제작 미션을 수행할 예정이다.

모든 과정을 수료한 학생들에게는 장학금 30만원을 지원한다. 최우수 활동팀과 서포터를 선발해 각각 200만원과 50만원의 상금을 수여한다.

이범수 삼양홀딩스 HRC장은 "삼양씨즈는 작은 씨앗이 큰 나무로 자라나듯 잠재력을 지닌 대학생들이 다양한 경험을 통해 성장하길 바라는 뜻을 담은 프로그램"이라며 "10주년을 맞아 활동기간을 늘리는 등 프로그램을 새롭게 정비한 만큼 미래 인재들이 더 큰 가능성을 키워갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.