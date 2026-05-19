경기도 예술단체·복지시설 '매칭 플랫폼' 열렸다

문화예술교육 기회 확산 사업 참여자 모집 안내 포스터./사진제공=경기도

경기도가 올해 처음 시행하는 '문화예술교육 기회 확산 사업' 참여자를 모집한다고 19일 밝혔다.

그동안 도내 영유아, 아동, 청소년, 노인, 장애인 등 문화배려계층을 보호하는 시설들은 대상자 특성에 맞는 문화예술교육을 기획하거나 전문 강사 섭외에 어려움이 있었다.

도는 온라인 플랫폼을 활용해 문화예술교육이 필요한 시설과 역량을 갖춘 예술단체를 연결해 주는 방식을 기획했다. 수요처인 시설이 필요한 프로그램을 직접 확인하고 문화예술교육을 제공할 공급처와 협의할 수 있도록 한다.

이번 공모를 통해 상호 협의가 완료된 총 150개의 수요처와 공급처를 선정한다. 선정 시설에서는 오는 6월부터 11월까지 음악, 미술, 연극, 무용, 국악, 영화, 사진, 융복합 등 문화예술교육이 각 대상의 눈높이에 맞춰 운영된다.

수요처 참여 대상은 도내 문화배려계층 지원시설이며, 공급처는 교육 대상에 맞는 기획과 운영이 가능한 개인 예술강사를 비롯해 문화예술 법인 또는 비영리단체다. 구체적인 자격 요건과 지원 기준 등은 사업 전용 플랫폼과 공고문을 통해 확인할 수 있다.

곽선미 예술정책과장은 "이번 사업은 문화예술교육이 필요한 현장과 역량 있는 예술교육 주체를 직접 연결해 각 시설의 상황과 대상에 맞는 예술 경험을 만들어 가는 데 의미가 있다"면서 "경기도는 문화예술교육이 일부에게만 주어지는 기회가 아니라 사각지대 없이 필요한 곳에서 실제로 체감되는 경험이 될 수 있도록 사업을 안정적으로 추진하겠다"고 말했다.