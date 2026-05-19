휴넷, 'ATD 26 디브리핑' 개최…AI 시대 글로벌 HRD 트렌드 공유

기업교육 전문기업 휴넷(대표 조영탁)은 오는 5월 28일 세계 최대 인재개발 컨퍼런스 'ATD 26'의 핵심 내용을 정리한 디브리핑 행사를 온라인 라이브로 무료 개최한다고 밝혔다.

LA에서 진행 중인 'ATD 26' 현장/사진제공=휴넷

ATD(Association for Talent Development International Conference & EXPO)는 매년 80여 개국, 1만여 명 이상의 HR 전문가와 기업 교육 관계자들이 참여하는 세계 최대 규모의 인재 개발 콘퍼런스다. 올해는 미국 LA에서 현지 시간 기준 5월 17일부터 20일까지 4일간 열린다.

2026년 주제는 'Embrace Disruption, Direct the Future(변화를 기회로, 미래를 이끌다)'로, 급변하는 AI 시대에서 조직과 개인의 경쟁력을 높이기 위한 전략과 방향성을 제시할 예정이다.

'ATD 26 디브리핑'은 총 4개 세션으로 진행된다. ATD 현장을 직접 다녀온 휴넷 전문가들이 발표자로 나서 ▲김주수 L&D연구원장의 'ATD 26 디브리핑: Beyond the L&D Trend' ▲손송민 리더십센터장의 'People First, Leadership Reimagined(사람 중심으로 다시 정의되는 리더십)' ▲임선예 리더스아카데미팀장의 'AI-Enhanced Learning Design Workflows(AI 기반 학습설계 워크플로우)' ▲변재명 IT전략기획팀장의 'ATD 26 EXPO L&D Insight'를 통해 현장의 핵심 내용을 전달할 예정이다.

디브리핑은 사전 신청자를 대상으로 유튜브 채널 '휴넷TV'를 통해 무료 제공된다.