아주대, 지식재산권 실습 교육 운영...특허·상표 실습 교육 진행

'2026 아주대학교 지식재산권 교육' 참가자들./사진제공=메인콘텐츠

㈜메인콘텐츠가 아주대학교, 아주대학교 창업지원단과 함께 '2026 아주대학교 지식재산권 교육'을 운영하고 학생 대상 특허·상표 기반 실습 교육을 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 교육은 창업 아이디어를 실제 권리화 관점에서 검토하고 특허·상표 검색과 출원 구조를 직접 실습할 수 있도록 구성됐다. 참가 학생들은 지식재산권 기본 이해부터 아이디어 권리화 전략, 특허·상표 검색 실습, 출원 절차 이해까지 실전 중심 교육 과정에 참여했다.

교육 첫 시간에는 특허그룹 디딤 이용환 대표 변리사의 특강이 진행됐다. 특강에서는 특허·상표의 기본 개념과 함께 상표 선점 문제, 유사 서비스 분쟁 사례, 아이디어 공개 시 유의사항, 공동 창업 과정의 권리 구조 등 실제 창업 과정에서 발생할 수 있는 사례 중심 내용이 다뤄졌다.

교육은 △지식재산권 개념 이해 △특허·상표 구조 및 출원 절차 △KIPRIS 기반 특허·상표 검색 실습 △유사 사례 분석 △상표 출원 시뮬레이션 △아이디어 권리화 발표 및 피드백 등 실습 중심 프로그램으로 운영됐다.

특히 참가자들은 자신의 아이디어를 기반으로 특허·상표 검색을 수행하고 유사 사례와 등록 가능성을 분석하는 과정을 직접 진행했다.

임군진 아주대 창업지원단장은 "학생들이 직접 아이디어를 검색·분석하며 권리화 가능성을 검토할 수 있도록 실습 중심 교육을 운영했다"며 "창업 아이디어 고도화와 권리 보호 역량 강화를 위한 프로그램을 지속 운영할 계획"이라고 말했다.