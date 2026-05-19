캠토, 직업계고 취업·진학 포트폴리오 2026 개정판 출시

2026 직업계고 학생을 위한 취업·진학 포트폴리오 표지/사진제공=캠토

진로교육 전문기업 캠토(대표 안광배)가 '직업계고 학생을 위한 취업·진학 포트폴리오' 2026년 개정판을 출시했다고 19일 밝혔다.

'직업계고'는 특성화 고등학교, 마이스터 고등학교, 직업반을 둔 일부 일반고등학교를 말한다. 2025년 기준 575개교가 운영 중이다. 그중 80%인 462개교가 특성화고에 해당한다.

한국교육개발원 국가교육통계센터의 '2025년 직업계고 졸업자 취업통계조사'에 따르면 직업계고 졸업자의 취업률은 55.2%이고 진학률은 49.2%로, 진학 비중이 높아지고 있다.

캠토 측은 이 같은 추세에도 현장에서는 여전히 취업 위주의 포트폴리오 워크북만 활용되고 있다는 점에 착안, 직업계고 학생을 위한 취업·진학 포트폴리오를 출시했다고 밝혔다.

포트폴리오는 크게 △취업준비 △직업생활 △진학준비로 구분했다. 구체적으로는 △취업전략 △직무역량 △기업정보 △취업서류 △근로기준법 △고교학점제 △학생부종합전형 △선취업후진학 등의 내용을 담았다.

캠토 관계자는 "취업과 진학, 두 가지 가능성을 모두 탐색하며 진로를 설계할 수 있는 포트폴리오 워크북"이라며 "직업계고 근무 경험이 있는 현직 교사들과 함께 현장의 목소리를 담았다"고 말했다.