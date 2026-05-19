팝드론, 'Y교육박람회'서 AI 기반 미래형 드론 교육 콘텐츠 선보여

드론큰타이거즈의 드론 콘텐츠 브랜드 팝드론은 최근 서울 양천구에서 열린 'Y교육박람회 2026'에서 AI 기반 미래형 드론 교육 콘텐츠와 참여형 AI 체험부스를 선보이며 학생과 학부모, 교육 관계자들의 호응을 얻었다고 19일 밝혔다.

팝드론은 드론 조종과 실시간 미션 수행을 결합한 참여형 AI 교육 콘텐츠를 선보인다. 학생들이 게임처럼 몰입하며 집중력과 반응속도, 공간인지 능력 등을 자연스럽게 경험할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.

이번 박람회에서는 야외 체험부스 운영과 함께 양천구 넓은들미래교육센터에서 '팝드론 경진대회'도 함께 진행됐다. 참가 학생들은 LED 기반 실시간 플레이 시스템 안에서 드론 조종과 전략 미션을 수행하며 경쟁 콘텐츠를 경험했으며, 현장에서는 관람객들의 응원과 참여가 이어지는 등 높은 몰입도를 보였다.

특히 팝드론은 단순 드론 체험을 넘어 AI 교육과 미래교육 방향성을 결합한 콘텐츠 구조를 함께 선보였다. 향후에는 AIRAI 기반 AI 드론 교육 플랫폼과 연계해 실시간 반응 분석과 데이터 기반 피드백 요소를 접목한 콘텐츠로 확장해 나간다는 계획이다.