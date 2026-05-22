구자균 LS일렉트릭 회장 "고객 눈높이에 그쳐서 안돼, 압도해야"

구자균 LS일렉트릭 회장이 최근 청주사업장에서 UL인증 하이엔드 배전반 제품을 직접 확인하고 있다. /사진제공=LS일렉트릭

구자균 LS일렉트릭 회장이 글로벌 전력 인프라 시장에서 주도권을 강조하며 "이제 고객의 눈높이를 맞추는데 그쳐서는 안 된다. 철저히 압도해야 한다"고 밝혔다.

LS일렉트릭은 22일 구 회장이 충북 청주사업장을 방문해 배전반 생산 라인, 스마트공장과 고압차단기 생산 라인 등 주요 제조 현장을 둘러보고 품질 관리 체계를 점검했다고 밝혔다.

이날 구 회장의 현장 경영은 최근 급증하는 미국 내 하이퍼스케일 데이터센터 시장 수요에 기민하게 대응하는 데 맞춰졌다. 최고 수준의 배전 솔루션을 적기에 공급하기 위해 전사적 역량을 쏟아부어야 한다는 취지다.

구 회장은 "미국 주도의 하이퍼스케일 데이터센터 시장은 직류(DC) 배전 등 차세대 전력망에 있어 한 치의 오차도 용납하지 않는다"면서 "최고 수준의 하이엔드 품질과 빈틈없는 납기 대응력은 필수"라고 말했다. 이어 "고객의 까다로운 기준을 단순히 만족시키는 데 그쳐선 안 된다. 우리의 고도화된 스마트제조 역량으로 글로벌 파트너들을 철저히 압도해야 한다"고 말했다.

특히 구 회장은 현재의 전력 슈퍼사이클을 LS일렉트릭이 글로벌 초일류 기업으로 도약할 변곡점으로 진단하며 혁신을 주문했다. 구 회장은 "글로벌 전력 시장은 지금 거대한 전환기를 맞았다. 우리에겐 놓칠 수 없는 기회"라며 "파트너의 기대를 뛰어넘는 독보적 기술력을 확보해야 한다. 현실에 안주하면 도태된다. 한계를 돌파하는 과감한 혁신이 필요하다"고 말했다.

그러면서 "이를 뒷받침할 선제적 투자는 결코 아끼지 않겠다. 압도적인 기술 혁신으로 전 세계 전력 생태계의 새 판을 주도할 것"이라고 말했다.

노사화합도 강조했다. 구 회장은 "아무리 뛰어난 기술과 과감한 투자가 있더라도 현장을 지키는 여러분의 헌신 없이는 '글로벌 1위'의 꿈을 이룰 수 없다"면서 "노사가 흔들림 없는 굳건한 '원팀'이 되어 이 거대한 도약의 파도를 함께 넘어서야 한다"고 말했다.