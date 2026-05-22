덕성여대 재학생 400명 응원에…키움히어로즈 3연승 쾌재

덕성여자대학교가 지난 20일 오후 6시30분 서울 고척스카이돔에서 열린 키움히어로즈와 SSG 랜더스의 경기에서 '2026 덕성여자대학교-DAY' 행사를 진행했다./사진제공=덕성여자대학교

덕성여자대학교가 지난 20일 오후 6시30분 서울 고척스카이돔에서 열린 키움히어로즈와 SSG 랜더스의 경기에서 '2026 덕성여자대학교-DAY' 행사를 진행했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 키움히어로즈의 대학 연계 프로그램인 'HEROES in Campus'의 일환으로 마련됐으며, 덕성여대 재학생과 교직원 등 약 400여명이 고척스카이돔을 찾아 키움히어로즈를 응원했다. 민재홍 총장이 시구를, 박상미 총학생회장이 시타를 맡아 경기의 시작을 알리며 행사 의미를 더했다.

이날 덕성여대는 전용 응원석과 스카이박스·간식쿠폰·응원타올 등을 준비해 구성원들이 함께 야구 문화를 즐길 수 있도록 했다. 경기 중에는 전광판을 활용한 '덕새 QUIZ'와 OX 퀴즈 등 덕성여대 관련 이닝 이벤트가 진행돼 관중들의 호응을 얻었으며 클리닝타임에는 덕성여대 댄스동아리 '카들레아'가 무대에 올라 공연으로 현장 분위기를 끌어올렸다.

경기 결과도 덕성여대 구성원들의 응원 열기를 더욱 뜨겁게 만들었다. 키움히어로즈는 9회말까지 이어진 접전 끝에 김웅빈 선수의 끝내기 안타로 SSG 랜더스를 6-5로 꺾고 3연승을 달렸다. 특히 김웅빈 선수는 전날에 이어 이틀 연속 끝내기 결승타를 기록하며 고척돔을 찾은 관중들에게 승리의 순간을 선사했다.

민 총장은 "야구는 팀워크와 열정, 끈기가 어우러지는 스포츠라고 생각한다"며 "덕성 구성원들이 한자리에 모여 함께 응원한 날, 키움히어로즈의 멋진 승리까지 함께할 수 있어 매우 뜻깊고 기쁘다"고 말했다. 이어 "앞으로도 우리 대학은 학생들이 캠퍼스 밖 다양한 문화와 스포츠 현장에서 소통하고 성장할 수 있는 기회를 넓혀가겠다"고 덧붙였다.

키움히어로즈는 이번 홈구장 초청행사에 앞서 지난 4월15일 덕성여대 아트홀에서 사전 특강을 진행했다. 특강에는 학생 174명이 참석해 야구 관람 문화와 스포츠의 매력을 접했다.