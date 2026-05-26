HD현대1%나눔재단, '제4회 HD현대아너상' 후보자 공개모집

HD현대1%나눔재단은 '제4회 HD현대아너상' 후보자를 공개 모집한다고 26일 밝혔다.

'HD현대아너상'은 소외된 이웃과 취약계층을 위해 헌신해 온 개인·단체를 발굴하고 이들의 헌신을 알리기 위해 2023년 제정된 상이다. 올해로 4회째다.

올해는 기존 4개였던 수상 부문을 △HD현대아너상 △HD현대1%나눔상 등 2개 부문으로 통합·개편했다. 수상자에 대한 지원의 실질적 효과를 높이기 위해서다. 상금은 HD현대아너상 2억원, HD현대1%나눔상 1억원으로 총 3억원이다.

후보 접수는 이날부터 오는 7월 10일까지다. 후보 자격은 사회적 약자와 소외계층을 위해 헌신해 온 개인 또는 단체다. 지자체와 교육기관, 사회복지기관 등의 기관장 또는 소속 직원 등이 추천할 수 있다.

추천된 후보는 서류심사와 현장조사를 거친 후 최종 심의를 통해 선정된다. 수상자 발표는 11월, 시상식은 12월에 개최될 예정이다. 심사에는 외부 전문가와 HD현대 임직원이 함께 참여해 공정성과 객관성을 높일 계획이다.

HD현대1%나눔재단 관계자는 "소외된 이웃을 위해 묵묵히 헌신하는 시민 영웅들의 이야기를 널리 알리고 함께 따뜻한 사회를 만들어가고자 한다"며 "'제4회 HD현대아너상' 후보 추천에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 했다.

한편 HD현대1%나눔재단은 2011년 HD현대오일뱅크 임직원들이 국내 대기업 최초로 급여의 1%를 기부하기로 뜻을 모으면서 설립됐다. 2020년부터는 HD현대 전 계열사 임직원이 함께 참여하고 있다.