"진로·취업 고민 해결" 서울사이버대, 오는 30일 AI 면접 코칭 특강

'AI 기반 자소서 및 실전 면접 코칭' 임파워먼트 특강 포스터./사진제공=서울사이버대

서울사이버대학교 자유전공이 오는 30일 오전 11시 교내 B동 203호에서 잡코리아 커리어디렉터와 함께하는 'AI 기반 자소서 및 실전 면접 코칭' 임파워먼트 특강을 진행한다고 26일 밝혔다.

이날 행사는 서울사이버대 재학생은 물론 해당 주제에 관심 있는 누구나 사전 신청 후에 참여할 수 있다.

연사로는 김윤정 서울사이버대 자유전공 교수와 주서현 잡코리아 커리어디렉터가 나선다. 강의 내용은 △관심 키워드 기반 진로탐색 △AI 활용 자기소개서 작성 △진로·취업 고민 실전 Q&A △커리어온 시스템 실전 활용 등으로 구성됐다. 또 같은 날 낮 1시에 이어지는 디자인싱킹 특강에 참여하면 커피 기프티콘을 증정한다.

김 교수는 "이번 특강은 막막하게 느껴지는 진로·취업 준비에 큰 도움이 될 것"이라며 "나만의 커리어 방향을 찾는 실전 면접 코칭 특강에 많은 이들의 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

한편 서울사이버대는 다음달 1일부터 2026학년도 하반기 신·편입생을 모집한다. 자세한 내용은 입학지원센터에서 확인하거나 전화·카카오톡 문의를 통해 안내받을 수 있다.

서울사이버대 대학원도 2026년 후기 일반대학원 신입생을 모집 중이다. 모집 분야는 △사회복지학과 △AI융합기술학과 △음악학과 △뷰티산업학과 등이다.