이철헤어커커, 순직 소방관 유가족 돕기 '루잇(luit)' 기부 캠페인

㈜커커(대표 이철)의 사회공헌단체 '커커엔젤'이 호국보훈의 달인 6월을 맞아 갑작스러운 사고로 아픔을 겪는 순직 소방관 유가족을 지원하기 위한 특별 기부 모금 행사를 한 달간 진행한다고 밝혔다. 이번 캠페인은 사단법인 '소방가족희망나눔'과 공동으로 주최하며, 전국 이철헤어커커, 마끼에, 라브리지, 나눌헤어 전국 매장이 함께한다.

이번 행사는 이철헤어커커에서 전개하는 헤어 케어 브랜드 'luit(루잇)'과 연계해 진행된다. 고객이 살롱에서 luit 제품을 구매하면 1병당 3,000원이 순직 소방관 유가족 후원금으로 자동 적립된다. 매일 사용하는 샴푸를 바꾸는 작은 습관만으로도 유가족에게 실질적인 도움과 희망을 전할 수 있도록 기획돼 본사와 살롱 그리고 고객이 모두 함께 기부금을 조성하는 진정성 있는 가치 소비를 제안한다.

살롱 현장에서는 고객과 디자이너가 함께 참여하는 '헌화 이벤트'가 마련된다. 제품 구매 후 전달받은 헌화 스티커를 매장 내 포스터에 부착하는 이벤트로, 고객이 직접 기부 참여를 시각적으로 확인할 수 있다.