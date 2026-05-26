학원서 토스 '페이스페이' 쓴다…BH소프트, 출결·원무관리에 연동

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소병혁 비에이치소프트 대표(오른쪽)와 최재호 토스플레이스 대표가 업무협약을 맺고 있다. /사진=비에이치소프트 제공

에듀테크 인프라 솔루션 기업 비에이치소프트(BHSoft)가 토스의 오프라인 가맹점 결제 솔루션 자회사 토스플레이스와 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약에 따라 비에이치소프트가 운영하는 학원 관리 프로그램 '에듀OK' 및 모바일 출결 관리 서비스 '출결톡'에 토스플레이스의 얼굴 인식 기반 생체 인증 솔루션 '페이스패스(FacePass)'를 연동한다.

이를 통해 교육 현장의 원무 관리를 효율화하고 보안 인프라를 고도화한다는 계획이다. 시스템 연동이 마무리되는 대로 전국 2만5000여곳의 회원 학원가에서는 추가적인 장비 도입 없이 토스의 안면인식 기술을 원무 행정에 도입할 수 있게 된다.

양측은 현장 안정성 점검을 마친 뒤 오는 7월 서비스를 공식 출시할 계획이다. 서비스 상용화에 맞춰 신규 가입 교육기관을 대상으로 등하원 확인과 키오스크 무인 결제 기능이 결합된 전용 하드웨어를 무상 대여하는 상생 프로모션도 공동 진행한다.

소병혁 비에이치소프트 대표는 "이번 협약은 개별 사교육 사업장들의 경영 자립을 지원하기 위해 추진됐다"며 "전국 가맹 학원들이 초기 비용 부담 없이 토스의 고도화된 생체 인증 인프라를 활용할 수 있게 됐다"고 했다.

이어 "현장의 고질적인 문제였던 수기 대장 기록 누락이나 대리 출석에 따른 신뢰도 저하, 기기 결함 리스크를 방지해 일선 학원 원장님들이 행정 소모를 줄이고 본연의 교육 가치 창출에만 몰두할 수 있는 스마트 원무 생태계를 완성해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

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