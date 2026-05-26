근골격계 AI 공략하는 잇피…대형병원 데이터 통합 나선다

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디지털 헬스케어 스타트업 잇피가 보건복지부와 한국보건의료정보원이 주관하는 '2026년 의료 AI (인공지능) 데이터 활용 바우처 지원사업' 대형 과제에 선정됐다고 26일 밝혔다.

사업 규모는 3억2000만원으로, 서울아산병원·삼성서울병원 등 국내 주요 의료기관과 공동으로 수행한다. 이번 사업을 통해 잇피는 국내 주요 의료기관의 임상 데이터를 자사 의료 AI 플랫폼 '링닥 아틀라스(RingDoc Atlas)'에 통합 적용하며 데이터 기반 확장에 나설 계획이다.

링닥 아틀라스는 임상 정보와 의료 영상, 기능평가 데이터를 하나의 플랫폼에서 통합 분석·시각화해 의료진의 진단 및 치료 의사결정을 지원하는 서비스다. 실제 환자 데이터를 기반으로 예후 예측 기능을 제공하며, 근골격계 전문의 수술 영상 조회와 AI 기반 논문 요약 기능 등도 지원한다. 기존에는 각각 별도로 확인해야 했던 데이터를 한 플랫폼에서 통합 조회할 수 있어 의료진 업무 효율성을 높일 수 있는 것이 강점이다.

근골격계 분야는 다른 의료 분야 대비 AI의 임상 적용이 상대적으로 더디게 진행돼 왔다. 기존 AI 솔루션들이 X-ray나 MRI(자기공명영상) 등 특정 영상 분석에 집중돼 있어, 증상과 기능평가, 치료 경과 등 환자 상태를 종합적으로 고려해야 하는 근골격계 진료의 특성을 충분히 반영하지 못한다는 지적이 나온다.

잇피는 이번 사업을 통해 삼성서울병원과 서울아산병원, 세브란스병원 등 주요 의료기관의 다기관 임상 데이터를 링닥 아틀라스에 통합 적용하고 실제 진료 현장에서 활용 가능한 AI 기반 임상 의사결정 지원 체계를 구축할 계획이다.

이재준 잇피 대표는 "다기관 임상 데이터를 기반으로 실제 의료 현장에서 활용 가능한 AI 의사결정 지원 체계를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

잇피는 오는 30일 열리는 '제16회 경희·명지 견관절 라이브 심포지엄'에 참가해 '링닥 아틀라스'와 디지털 재활 플랫폼 '링닥 케어'를 선보일 예정이다.

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