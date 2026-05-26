'尹 지지' 최준용 "멸공커피"...JK 김동욱은 "스벅 가고 싶다" 응원

지난해 탄핵 정국 당시 윤석열 전 대통령을 공개 지지했던 가수 JK 김동욱이 배우 최준용에 이어 스타벅스를 공개적으로 지지했다. /사진=JK 김동욱 인스타그램

지난해 탄핵 정국 당시 윤석열 전 대통령을 공개 지지했던 가수 JK 김동욱이 배우 최준용에 이어 스타벅스를 공개적으로 지지했다.

지난 25일 JK 김동욱은 자신의 인스타그램에 "평소에 잘 가지도 않는데 귀찮게 왜 가고 싶게 만드냐고"는 글과 함께 사진을 게재했다.

그는 사진 속 스타벅스 로고 위에 '가고 싶으면 갑니다. 선택은 자유입니다'라는 문구를 적었다.

JK 김동욱에 앞서 자신의 정치색을 꾸준히 드러내 온 배우 최준용 역시 인스타그램에 "커피는 스벅이지" "스벅 사랑은 계속된다" "멸공커피" 등의 글과 함께 스타벅스 음료 구매 인증샷을 올려 관심을 모았다.

앞서 스타벅스코리아는 지난 18일 텀블러 판촉 행사 '탱크데이' 프로모션을 진행해 5·18 민주화운동을 폄훼했다는 논란을 빚었다. '탱크'란 표현이 5·18 당시 광주에 투입된 계엄군 장갑차를 연상시킨다는 이유에서다.

또 홍보물에 사용된 '책상에 탁'이란 문구가 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰 발표를 떠올리게 한다는 비판도 받았다.

지난해 탄핵 정국 당시 윤석열 전 대통령을 공개 지지했던 배우 최준용이 스타벅스를 공개적으로 지지한 모습. /사진=최준용 스레드, 인스타그램

논란이 확산하자 정용진 신세계그룹 회장은 손정현 전 스타벅스코리아 대표와 담당 임원을 경질하고 지난 19일 대국민 사과문을 냈다.

그러나 해당 여파로 일각에서는 스타벅스 불매 운동이 일어났다. 이는 정치·이념적 갈등으로 번지면서 일부 극우파 사이에 스타벅스 옹호 운동으로도 확산했다.

이에 정 회장은 26일 대국민 사과 기자회견을 열고 "모든 책임은 저에게 있다"며 "내부 시스템과 리스크 관리 체계를 근본부터 점검하고 사회적 책임에 대한 기준도 높이겠다"고 밝혔다.