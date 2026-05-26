휴로틱스, 한양대 간호학과에 보행재활 웨어러블 로봇 공급

웨어러블 로봇 전문기업 휴로틱스(대표 이기욱)가 최근 한양대학교 간호학과 돌봄로봇연구팀에 보행재활 소프트 웨어러블 로봇 'H-Medi(에이치-메디)'를 공급했다고 26일 밝혔다.

한양대 간호학과 돌봄로봇연구팀은 요양시설 고령층 돌봄 현장에 적용 가능한 로봇 기술을 검토하는 과정에서 해당 로봇을 도입했다. 업체에 따르면 이 로봇은 국내 유일의 유연착용형 보행재활 로봇이다.

업체에 따르면 기존 강성 외골격 로봇은 단단한 프레임과 관절축 구조 탓에 고령자의 일상 착용과 반복 훈련이 어렵다는 지적이 있었다. 무게, 착용 편의성, 안전성 측면의 제약이 주된 이유다. 에이치-메디는 옷처럼 착용하는 유연착용형 구조를 채택, 이 같은 한계를 보완했다는 게 업체 측 설명이다.

연구팀은 이번에 도입한 로봇으로 요양시설 거주 고령층의 신체 기능 개선 효과를 확인하고, 로봇 기반 보행 훈련이 돌봄 제공자의 업무 부담 경감에 미치는 영향을 검증할 예정이다. 천장형 워킹레일 및 슬링 장비와 에이치-메디를 함께 활용, 독립 보행이 어려운 중증 보행 저하 대상자에게도 보행 훈련 환경을 제공한다는 구상이다.