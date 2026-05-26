GOC커피, 여름 시즌 겨냥 신메뉴 3종 출시

스페셜티 커피 브랜드 GOC커피가 본격적인 여름 시즌을 맞아 신메뉴 3종을 오는 6월 8일 출시한다고 밝혔다.

이번 신메뉴는 '시원하게! 달콤하게! 고소하게!'를 콘셉트로 코코넛과 망고를 활용한 트로피컬 감성 메뉴로 구성됐으며, 여름철 소비자들의 입맛을 겨냥한 것이 특징이다. 출시 메뉴는 '카페 코코넛 스무디', 'GOC 팥 컵빙수', '코코넛 망고 컵빙수' 등 총 3종이다.

'카페 코코넛 스무디'는 코코넛 밀크 특유의 부드럽고 달콤한 풍미를 살린 음료로, 카페 스타일 감성을 더한 여름 시즌 한정 스무디 메뉴다. 고소하면서도 깔끔한 맛과 코코넛을 활용한 이국적인 풍미로 소비자 취향 공략에 나선다.

함께 출시되는 'GOC 팥 컵빙수'는 달콤한 팥과 떡, 연유를 조화롭게 담아낸 메뉴로, 전통적인 빙수의 맛을 현대적으로 재해석했다. 1인 컵 형태로 간편하게 즐길 수 있도록 구성해 여름철 디저트 수요를 겨냥했다.

'코코넛 망고 컵빙수'는 코코넛 베이스에 망고 토핑을 더해 휴양지 감성을 담아낸 프리미엄 디저트 메뉴다. 망고의 상큼함과 코코넛의 부드러운 풍미가 어우러져 무더운 여름철 청량감을 제공한다.