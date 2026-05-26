한국정리력협회, '2026 시간 정리력 축제' 개최

한국정리력협회(KOPA, 협회장 윤선현)는 오는 5월 31일(일)부터 6월 15일(월)까지 온라인으로 '2026 시간 정리력 축제'를 개최한다고 밝혔다. (주)베리굿정리컨설팅이 협찬하는 이번 행사는 '시간을 기록하면, 인생이 정리됩니다'라는 슬로건 아래, 협회원 및 일반인 누구나 무료로 참여할 수 있는 체험형·실천형 축제로 기획됐다.

이번 축제의 핵심 무대는 베리굿정리컨설팅이 개인·기업·단체의 시간부자 훈련을 위해 새롭게 선보이는 플랫폼 '시간부자'다. 시간부자는 하루의 시간 사용을 투자·생산·소비·낭비 네 가지 카테고리로 분류해 15분 단위로 기록하고, 이를 바탕으로 개인별 시간 사용 패턴과 개선 방향을 제시하는 시간 관리 전문 서비스다.

참가자는 행사 기간 내에 시간부자 홈페이지에 가입한 후 7일간 시간가계부를 작성하면 시간사용 분석 보고서 1회를 무료로 받을 수 있다. 7일 완주 시에는 2만 원 쿠폰도 함께 증정한다. 참가비는 전액 무료이며, 별도 조건 없이 누구나 참여할 수 있다.

축제의 시작을 알리는 오프닝 강의는 5월 31일(일) 오후 9시 온라인 ZOOM으로 진행된다. 윤선현 협회장이 직접 '시간 정리력, 인생을 바꾸는 기록의 힘'을 주제로 45분 강연과 15분 질의응답을 이끈다.

축제 중반인 6월 10일 오후 9시에는 시간부자 위원회 정다은 위원장이 특강을 진행한다. '기록이 가져온 변화, 우리들의 리얼 스토리'를 주제로 시간 기록을 직접 실천하며 경험한 삶의 변화를 생생하게 공유하고, 축제 참가자들의 실제 사례도 함께 소개할 예정이다.