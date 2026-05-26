본우리집밥, 가평 수송부대 군급식 신규 수주

본푸드서비스의 단체급식 브랜드 '본우리집밥'이 경기 가평 소재 육군 수송부대의 단체급식 운영권을 신규 수주했다고 밝혔다.

이번 수주는 올해 초 공군 제3훈련비행단과 육군 특수전학교에 이은 성과로, 본우리집밥은 이번 수송부대 운영권 확보를 통해 군 병과별 특성에 최적화된 '맞춤형 군급식 솔루션' 역량을 더욱 공고히 하게 됐다.

본우리집밥은 지난 4월 20일 가평 수송부대 내 병사식당을 개점하고 본격적인 운영을 시작했다. 고도의 집중력과 숙련도가 요구되는 수송 교육 환경을 고려해 최상의 컨디션 유지를 돕는 맞춤형 식단을 제공하고 있다. 또한 조리된 식재료 중심의 기존 급식 방식에서 나아가, 신선한 식재료를 현장에서 직접 조리해 제공함으로써 본우리집밥만의 정성 담긴 한 끼를 구현하고 있다.

식문화 만족도를 높이기 위한 차별화된 프로그램을 도입한 점도 특징이다. 매주 수요일을 '브랜드 데이'로 지정하고, 젊은 세대 장병들이 선호하는 인기 외식 메뉴 등 본우리집밥의 인프라를 활용한 특식을 선보이고 있다.

본우리집밥은 그간 대형 산업체, 관공서 등 다양한 사업장에서 축적한 단체급식 노하우를 군 환경에 맞춰 체계화했다. 향후 철저한 위생 관리와 안정적인 식자재 공급망을 바탕으로, 안전하고 신뢰할 수 있는 군 맞춤형 '토탈 푸드 솔루션'을 제공한다는 방침이다.