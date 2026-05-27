포스코미술관, '한 장의 세계: 그림책 100년의 여행' 특별전 개최

포스코미술관 '한 장의 세계: 그림책 100년의 여행' 특별전 포스터./사진제공=포스코홀딩스

포스코미술관은 특별전 '한 장의 세계: 그림책 100년의 여행'을 7월 26일까지 개최한다고 27일 밝혔다.

그림책의 본질적 가치에 주목한 이번 전시는 19세기 근대 삽화부터 현대 그래픽 디자인까지 관통하는 거장들의 철학을 통해 관람객들에게 시대를 초월한 영감을 제공한다. 특히 포스코미술관은 이번 전시를 유명 그림책들의 초판본을 중심으로 구성해 관람객이 작가의 의도와 당대의 미학적 감각을 체험할 수 있게 했다.

포스코미술관은 우선 19세기 말 인쇄 기술의 발전과 함께 꽃피운 근대 삽화 예술을 선보인다. 케이트 그린어웨이 작가의 첫 번째 그림책 '창가 아래서'(1879년 초판본)를 비롯해 월터 크레인, 랜돌프 칼데콧 등 영국 그림책의 황금기를 이끈 3대 거장의 작품을 전시한다.

전설적 그래픽 디자이너들이 그림책에 도입한 추상과 콜라주 등의 작품세계도 만나볼 수 있다. 이탈리아 디자인 거장 브루노 무나리의 '동물 장수'(1945년 초판본)와 '세 마리 작은 새 이야기'(1945년 초판본), 현대 디자인의 아버지 폴 랜드가 자신의 자녀들을 위해 만든 '반짝반짝 빙글빙글'의 1957년 초판본 등이다.

포스코미술관은 하반기 포항 포스코갤러리와 광양 포스코미술관에서도 순회전을 개최해 지역사회와의 문화적 교감도 확대해 나갈 계획이다.