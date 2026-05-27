병무청, 산업기능요원 온라인채용박람회…AI 활용·취업 매칭 지원

2026년 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회 포스터/제공=병무청

병무청이 27일부터 오는 12월11일까지 '2026년 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회'를 개최한다.

병무청 주관으로 열리는 온라인 보충역 산업기능요원 채용박람회는 2020년부터 매년 열리고 있다. 지난해 행사에는 342개의 병역지정업체와 1247명의 채용 희망자가 참여했다.

행사 참여 대상은 사회복무요원 소집대상자 중 산업기능요원 복무를 희망하는 사람이며, 채용박람회 홈페이지에서 정보를 확인해 취업 희망업체에 입사 지원할 수 있다.

채용박람회 집중운영기간인 다음 달 12~17일엔 인공지능(AI)을 활용한 자기소개서 작성, 취업 매칭 등 다양한 부대행사가 마련돼 있다.

산업기능요원은 국가산업 육성발전을 위해 병무청장이 선정한 병역지정업체에 제조·생산 인력으로 복무하면서 병역을 이행하는 제도다. 병무청은 올해 산업기능요원을 3200명 배정했다.

홍소영 병무청장은 "이번 채용박람회가 병역의무를 앞둔 청년들에게는 진로 탐색과 취업 기회의 장이 되고, 기업에는 우수 인재를 발굴할 수 있는 뜻깊은 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.