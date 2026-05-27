"美 YC·a16z 선택 받았다"…크루캐피탈, 포트폴리오 성과 공개

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#시급제 노동자 대상 구직 플랫폼 '반다나'가 미국 제너럴캐털리스트와 크래프트벤처스 등으로부터 2800만달러(약 420억원) 규모의 시리즈A 투자를 유치했다. 세무 자동화 AI '솔로몬'도 베세머벤처파트너스로부터 1500만달러(약 226억원) 규모 프리시리즈A 투자를 받았다.

초기 스타트업 투자사 크루캐피탈이 포트폴리오사들의 주요 실적과 관련해 미국의 대표적인 AC(액셀러레이터)와 VC(벤처캐피탈)로부터 잇따라 후속 투자를 유치하며 성과를 내고 있다고 27일 밝혔다.

2023년 설립된 크루캐피탈은 미국과 한국 시장에서 글로벌 진출 가능성이 높은 초기 기업을 발굴해 프리시드 단계에 투자한다. 현재 32곳의 포트폴리오를 운용 중이며 매년 10건 이상의 초기 투자를 집행하고 있다.

주요 투자 분야는 AI, 로보틱스, SaaS(서비스형 소프트웨어) 등이며 최근에는 컨슈머 AI와 B2B(기업간거래) AI 분야 비중을 확대하고 있다. 한국 창업가들의 글로벌 성공 사례를 만들겠다는 목표를 내걸고 미국 실리콘밸리와 한국을 연결하는 가교 역할을 자처하고 있다.

이를 위해 결성한 '크루캐피탈 벤처펀드 1호(Krew Capital Venture Fund I LP)'는 1900만달러(약 285억원) 규모로 조성됐다. KDB산업은행 글로벌 파트너십 펀드(GPF), 은행권청년창업재단(디캠프)을 비롯해 선배 창업자들이 출자자(LP)로 참여했다.

다음·쏘카 창업자 이재웅 대표, 장병규 크래프톤(254,500원 ▼6,000 -2.3%) 의장, 성상엽 인텔리안테크놀로지스 대표, 이수진 야놀자 대표, 정세주 눔 의장, 김한나 그립컴퍼니 대표, 김원영 라이언반도체 대표, 안상일 하이퍼커넥트 대표, 이선형·이창주 더파운더즈 대표 등 30명 이상이 LP로 이름을 올렸다.

크루캐피탈 관계자는 "선배 창업자 네트워크를 바탕으로 초기 창업팀의 글로벌 시장 진출을 지원하고 있다"며 "아이템 선정부터 팀 빌딩, 고객 확보 등 창업 초기 단계부터 밀착 지원하는 방식"이라고 했다.

성공적인 사업 경험을 보유한 선배 창업가들이 사업 전략과 조직 운영에 대한 조언 등을 제공하고, 미국 내 △제품 개발 △AI·엔지니어링 △법률 △B2B 영업 등 각 분야별 전문가들과의 네트워크를 기반으로 초기 창업팀의 현지 사업 확장도 돕는다는 설명이다.

이를 통해 세계 최대 규모의 초기 창업가 AC인 와이콤비네이터의 배치 프로그램에는 타이파, 피클, 차, 알레프키즈, 라이트앵커 등 다수의 포트폴리오사가 연이어 선정됐다.

또 옵티마이저AI, 엔도헬스, 퍼플스마트AI는 실리콘밸리의 대표적인 VC 앤드리슨 호로위츠(a16z)의 액셀러레이팅 프로그램 '스피드런'에 선정됐다. 모스는 페어VC의 후속 투자유치와 함께 초기 창업가 액셀러레이팅 프로그램 '페어X W26' 코호트에 합류했다.

덴트로닉은 사우스파크커먼스(SPC) '파운더 펠로우십'에 선정되며 100만달러(약 15억원) 규모의 프리시드 투자를 유치했고, 최근 프리스트도 시그널파이어로부터 1100만달러 규모의 프리시드 투자를 유치했다.

송민재·민병훈 크루캐피탈 대표는 "글로벌 시장에서 성공 경험을 쌓은 창업자들이 다음 세대 창업자의 글로벌 도전을 지원하는 선순환 구조를 만드는 것이 목표"라며 "창업 초기부터 글로벌 시장 진출과 후속 투자유치까지 함께하는 파트너 역할을 강화해 나가겠다"고 했다.

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