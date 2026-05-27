KAI,'밸류업 우수기업' 선정…경제부총리상 수상

KAI(한국항공우주산업)는 한국거래소 주관 '2026년 기업가치 제고(밸류업) 우수기업'으로 선정돼 최고 훈격인 경제부총리상(기획재정부 장관상) 표창을 수상했다고 27일 밝혔다. 사진은 시상식 모습./사진제공=KAI

KAI(한국항공우주산업)는 한국거래소 주관 '2026년 기업가치 제고(밸류업) 우수기업'으로 선정돼 최고 훈격인 경제부총리상(기획재정부 장관상) 표창을 수상했다고 27일 밝혔다.

한국거래소 홍보관에서 개최된 행사에는 이억원 금융위원장, 정은보 한국거래소 이사장, 강기룡 기획재정부 차관보 오기형 더불어민주당 의원과 상장법인 관계자 등 약 200여명이 참석했다.

이번 우수기업 평가는 지난해 밸류업 계획을 공시한 기업들을 대상으로 진행됐다.

KAI는 국내 방산업체 중 선도적으로 기업가치 제고 계획을 수립하고 주주환원 정책과 지배구조 개선을 추진한 점을 높게 평가받았다. KAI는 지난해 밸류업 TF(태스크포스) 운영을 시작으로 같은 해 4월 방산업체 최초로 밸류업 계획을 공시했다. 올해 4월에도 이행현황을 공시하는 등 시장과의 소통을 지속하고 있다.

KAI는 지난 3월 유가증권시장 공시우수법인(총 12개사)에 선정된 데 이어 이번에 밸류업 우수기업에 선정되면서 각종 인센티브 혜택을 받게됐다. 법인세 감면 컨설팅, 범납세자 선정 우대 등 5종 세정지원, 세무·회계 혜택, 거래소 연부과금, 추가·변경상장수수료 면제, '코리아 밸류업 지수' 편입 우대 등 3대 분야 총 8종이다.

차재병 KAI 부사장은 "앞으로도 투명한 소통을 바탕으로 기업과 주주가치 극대화를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 했다.