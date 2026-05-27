경북도, 영덕 대형원전 유치 총력

경북도는 대한민국 에너지 안보와 지역 발전을 견인할 영덕 대형원전 유치에 본격 나선다고 27일 밝혔다.

도는 글로벌 AI 산업 확산으로 폭증하는 전력 수요에 대응하고 동해안권의 원자력·철강·수소 산업을 잇는 '동해안 에너지·산업벨트'를 구축하기 위해 영덕 대형원전 유치에 행정력을 집중하기로 했다.

영덕군은 과거 천지원전 추진 당시 한수원이 이미 부지 약 59만5000㎡(18만평)를 매입해 둔 상태로 기반 시설과 송전망 등 대규모 발전 인프라 측면에서 최적의 입지 조건을 갖춘 것으로 평가받는다.

특히 군민 찬성률이 86.18%에 달해 원전 유치의 가장 큰 관건인 '주민 수용성'을 압도적으로 확보, 사업추진에 속도를 낼 전망이다.

도는 원전 건설 시 하루 평균 2500여명의 고용 창출과 연간 1000억원 규모의 경제적 파급 효과를 기대하고 있다.

양금희 경북도 경제부지사는 "영덕 원전은 대한민국 에너지 안보와 미래 산업 경쟁력을 위한 전략사업"이라며 "인허가 원스톱 지원과 민원 패스트트랙 등을 통해 사업이 차질 없이 추진되도록 전방위로 지원하겠다"고 말했다.