일리카페, 일리윤과 디카페인 커피 패키지 한정수량 출시

이탈리아 프리미엄 커피 브랜드 일리카페(illycaffè S.p.A) 한국 독점 파트너사 큐로홀딩스(대표 조중기)가 1일 뷰티 브랜드 일리윤과 협업해 'illy와 일리윤의 일리있는 만남'을 테마로 한 디카페인 커피 패키지를 한정 수량으로 선보인다.

'일리X일리윤 디카페인 커피 패키지'는 일리 디카페인 커피 구매 시 일리윤 세라마이드 아토 로션 및 아토 수딩젤 KIT를 증정하는 프로모션이다. "매일의 아름다움은 더 부드러운 순간에서 시작됩니다"라는 슬로건 아래 "커피는 가볍게, 보습은 깊게"라는 메시지를 통해 아침부터 밤까지 하루를 부드러운 루틴으로 완성할 수 있도록 제안한다.

일리 디카페인 커피는 카페인에 민감한 소비자들을 위해 카페인 함량은 낮추면서도, 일리커피 특유의 달콤한 여운과 캐러멜, 구운 빵, 초콜릿 향의 섬세한 풍미를 그대로 느낄 수 있어 소비자들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.

이번 콜라보 패키지는 ▲디카페인 스틱 원두커피 패키지와 ▲디카페인 캡슐커피 패키지 총 2종으로 구성돼 취향에 따라 선택할 수 있다. 해당 패키지는 일리 공식몰에서 단독 판매되며, 가격은 각각 34,000원, 48,000원이다.

㈜큐로홀딩스 윤상진 상무는 "최근 디카페인 커피와 저자극 보습 제품에 대한 관심이 높아지는 가운데, 두 브랜드가 추구하는 '편안한 일상'이라는 공통된 가치를 바탕으로 협업을 기획하게 됐다"며, "이번 협업이 소비자들에게 색다른 즐거움으로 다가가길 바란다"고 말했다.