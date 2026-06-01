대전 한화에어로 폭발 사고 사망자 5명...부상자 2명

서울 장교동 한화그룹 본사

대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 화재에 따른 사망자가 5명으로 늘었다.

화재는 1일 오전 11시쯤 일어난 것으로 파악된다. 폭발음이 들렸다는 신고를 접수한 소방당국은 현재 대응 1단계를 발령, 장비 44대 및 소방대원 100여명을 투입해 진화에 나섰다.

사고에 따른 사망자는 현재 5명으로 집계되고 있다. 부상자도 2명 있는 것으로 전해졌다. 소방당국은 정확한 인명피해 규모를 확인하는 중이다.