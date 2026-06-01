현대모비스 인도 공장서 화재…"부품 공급 차질 최소화 할 것"

현대모비스 인도 첸나이 공장/사진=현대모비스 홈페이지

현대모비스(725,000원 ▼36,000 -4.73%)의 인도 공장에서 화재가 발생했다. 현대자동차·기아의 인도 공장 등에 납품하는 일부 부품 공급에 차질이 예상된다.

1일 업계에 따르면 지난달 31일(현지시간) 현대모비스의 인도 첸나이 공장에서 불이 났다. 화재 발생 후 약 4시간 만에 큰불을 잡았지만 공장 내 최소 2개 유닛이 전소된 것으로 알려졌다.

화재 직후 직원들은 긴급 대피해 현재까지 확인된 인명 피해는 없다. 현지 소방당국이 화재 원인을 조사 중이다.

현대모비스에 따르면 첸나이 공장은 △모듈(칵핏, 샤시, FEM, C/PAD, IP) △섀시안전(A/BAG, MEB, MDPS) △전장(오디오, D-AUDIO, AVNT) △전동화(BSA, PE모듈) △AS(사후서비스) 관련 부품 등을 생산하고 있다. 이 가운데 모듈, 전동화 부품 생산라인은 이번 화재 영향이 없었지만 전장·섀시안전 부품 등의 생산은 차질이 불가피할 전망이다. 이들 부품 생산이 멈추면 현대차 첸나이 공장, 기아 아난타푸르 공장 등의 완성차 생산에도 영향을 미칠 수 있다.

현대모비스 관계자는 "현대차·기아 등으로의 부품 공급 차질을 최소화할 수 있도록 협의하며 대책을 마련 중"이라고 밝혔다.