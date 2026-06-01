GS칼텍스, 가족 참여 온라인 전시회 '에너지 갤러리' 오픈

GS칼텍스 '에너지 갤러리' 전시관 메인 화면 이미지 /사진제공=GS칼텍스

GS(71,000원 ▼2,200 -3.01%)칼텍스가 임직원 가족 참여형 문화 프로그램인 'GS칼텍스 Art Festa'의 작품을 모은 온라인 전시회 '에너지 갤러리(Energy Gallery)'를 1일 공개했다.

에너지 갤러리는 GS칼텍스가 5월 가정의 달을 맞아 기획한 특별 전시다. 임직원 자녀들이 부모와 함께 에너지의 의미를 고민하며 완성한 작품 전시회다.

작품들은 '우리의 일상을 움직이는 에너지 이야기'를 주제로 탄생했다. 참가 어린이들은 △에너지가 만드는 평화로운 일상 △세상을 밝히는 에너지 지킴이 △미래의 새로운 에너지 세상 등 3가지 테마 중 하나를 선택해 자유롭게 그림으로 표현했다.

밝은 전등 아래 가족이 함께 보내는 따뜻한 저녁 시간, 도시 곳곳을 환하게 밝히는 상상 속 에너지 히어로, 친환경 기술로 움직이는 미래 도시까지 작품들은 우리가 당연하게 누리는 일상 뒤에 있는 보이지 않는 에너지의 가치를 순수한 시선으로 풀어내며 새로운 공감과 울림을 전한다. 특히 인공지능(AI) 기술을 활용해 아이들의 작품 하나하나를 살아 움직이게 만들어 아이들의 상상력에 다채로움을 더했다.

GS칼텍스는 이번 전시가 단순한 작품 공개를 넘어 부모와 자녀가 에너지와 일의 의미에 대해 공감한 내용을 사회와 나누는 소통의 장이 될 것으로 기대하고 있다.

GS칼텍스 관계자는 "이번 '에너지 갤러리'가 아이들의 순수한 시선을 통해 에너지의 본질적 가치를 따뜻하게 전달하고, 많은 분들이 에너지를 더욱 친근하게 느끼는 계기가 되길 바란다"고 말했다.