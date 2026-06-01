한화에어로 대전사업장 '폭발음+화재'…사망자 4명 발생

대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 불이 나 사망자가 발생한 것으로 전해졌다.
화재는 1일 오전 11쯤 일어난 것으로 파악된다. 폭발음이 들렸다는 신고를 접수한 소방당국은 현재 대응 1단계를 발령, 장비 44대 및 소방대원 100여명을 투입해 진화에 나서고 있다.
사고로 사망자 4명, 부상자 2명 등이 나온 것으로 알려졌다. 소방당국은 정확한 인명피해 규모를 확인하는 중이다. 부상자는 병원으로 이송되는 중이다.
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대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 불이 나 사망자가 발생한 것으로 전해졌다.
화재는 1일 오전 11쯤 일어난 것으로 파악된다. 폭발음이 들렸다는 신고를 접수한 소방당국은 현재 대응 1단계를 발령, 장비 44대 및 소방대원 100여명을 투입해 진화에 나서고 있다.
사고로 사망자 4명, 부상자 2명 등이 나온 것으로 알려졌다. 소방당국은 정확한 인명피해 규모를 확인하는 중이다. 부상자는 병원으로 이송되는 중이다.
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