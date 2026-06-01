LIG D&A, 디토닉과 방산 AI 플랫폼 'L-NODE' 개발 협약

김진훈(왼쪽부터) LIG D&A D2C Lab장과 이승영 LIG D&A 기술혁신본부장과 전용주 디토닉 대표, 권진만 디토닉 부사장이 지난달 29일 방산특화 AI 플랫폼 L-NODE 개발을 위한 업무협약을 맺고 기념사진을 촬영하고 있다./사진=LIG D&A

LIG 디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A)는 지난달 29일 디토닉과 LIG D&A 판교하우스에서 '방산특화 AI 플랫폼 L-NODE 개발을 위한 업무협약'을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약은 LIG D&A의 방위산업 전문성과 디토닉의 인공지능(AI) 운영체제(OS) 기술을 접목해 미래 전장의 전투관리와 지휘통제체계 기술력을 강화하기 위해 추진됐다.

L-NODE는 온톨로지 기반의 지식 체계와 에이전틱 AI를 결합한 방산 특화 에이전트 플랫폼이다. 물리적 공간과 사이버 공간이 융합된 전장 환경에서 국방 에이전틱 AI의 협업을 통해 유무인 복합전투체계(MUM-T)를 포함한 통합 작전 능력을 극대화하기 위해 개발하고 있다. LIG D&A가 미래 기술의 선제적 확보를 위해 신설한 조직인 기술혁신본부가 개발을 주도하고 있다.

L-NODE에는 디토닉이 개발한 AI 플랫폼 'D.Hub'가 핵심 엔진으로 탑재된다. D.Hub는 데이터의 수집-분류-가공-분석에 이르는 전 과정을 독자적으로 수행한다. 보안 환경에서도 클라우드 네이티브 구조 기반의 안정된 작전 연속성을 제공한다.

LIG D&A와 디토닉의 이번 협약으로 L-NODE에는 △전장 상황을 AI로 맥락화하는 '온톨로지 기반 전술 인텔리전스' △전장 데이터 간의 인과관계를 명확히 추론하는 '하이브리드 RAG' △대용량의 전장 시공간 데이터를 실시간으로 분석하는 고속 연산 엔진 '지오하이커 △탐지-분석-대응-교전 등 각각의 임무를 맡은 에이전트들이 협업해 복합 임무를 완수하는 다중 에이전트 시스템(MAS) 등 기술이 구현된다.

김진훈 LIG D&A D2C Lab장은 "양사는 지난해부터 AI 기반 함정 전투 체계의 공동 개발을 진행하는 등 탄탄한 기술적 신뢰를 쌓아온 최적의 파트너"라며 "긴밀한 협력을 통해 L-NODE 솔루션을 더욱 고도화해 우리 군의 지능형 전투 역량을 한 차원 끌어올리기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.