정원오, 한화에어로스페이스 폭발 사고에 "유세 잠정 중단"

[서울=뉴시스] 배훈식 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 1일 오전 서울 용산구 서울역 앞에서 '서울시민께 드리는 호소' 기자회견을 하고 있다. 2026.06.01. [email protected] /사진=배훈식

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 한화에어로스페이스 폭발 사고에 유세를 잠정 중단했다.

정 후보는 1일 오후 12시쯤 서울 구로구 구로디지털단지 지역 유세 도중 "(한화에어로스페이스 대전사업장) 사고로 유세를 잠정 중단한다"고 밝혔다. 그러면서 "피해가 없길 바라는 마음으로 화재와 관련해 유세를 중단하니 양해를 바란다"며 "피해가 없기를 간절한 마음으로 기원한다"고 했다.

정 후보는 이날 오전 동대문구 청량리 청과시장 유세를 시작으로 서울역과 종로구, 금천구 등을 차례로 돌며 막바지 표심을 공략하기 위한 일정을 소화했다. 12시로 예정돼 있던 구로구 지역유세를 앞두고 폭발 사고 소식이 전해지자 현장에서 유세를 잠정 중단한 것이다.

정청래 민주당 대표도 이날 사고 소식을 접한 직후 전국 유세 현장에 로고송 사용과 율동 금지를 긴급 지시했다.

소방당국에 따르면 이날 오전 11시쯤 대전 유성구 소재 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생했다. 소방당국은 현재 대응 1단계를 발령, 장비 44대 및 소방대원 100여명을 투입해 진화에 나서고 있다.

이번 사고로 현재까지 6명의 사상자(사망 4명)가 발생한 것으로 전해진다.