고려아연, 기업지배구조보고서 핵심지표 준수율 '100% 충족'

고려아연 CI./사진=고려아연

고려아연(1,322,000원 ▼53,000 -3.85%)은 '2025년 기업지배구조보고서'에서 핵심지표 15개를 모두 이행해 준수율 100%를 달성했다고 2일 밝혔다.

기업지배구조보고서 핵심지표는 주주권리 보호, 이사회 독립성, 내부통제 체계 등 상장사의 거버넌스 수준을 보여주는 지표다.

고려아연은 지난해에도 핵심지표 준수율 80%를 기록하며 업계 평균을 상회하는 수준의 지배구조 체계를 갖췄다는 평가를 받았다. 지난해 코스피 상장사의 평균 핵심 지표 준수율은 54.3%였다. 올해 고려아연은 지난해 미충족 항목이었던 △주주총회 4주 전 소집공고 △주주총회 집중일 이외 개최 △현금배당 예측가능성 제공 등의 항목을 개선해 전 항목을 충족했다.

고려아연은 주주권익 보호와 이사회의 독립성 및 투명성 강화 등에 주력했다. 올해 제52기 정기주주총회 소집을 개최일 29일 전인 올해 2월 23일 공고해 주주들이 의안 내용을 충분히 검토하도록 했다. 개최일도 주주총회 집중일을 피했으며, 전자투표와 의결권 대리행사 권유를 병행해 편의성을 높였다. 영문 주주총회 소집결의도 공시해 외국인 투자자가 주주총회 사안을 쉽게 확인할 수 있도록 개선했다.

배당 예측가능성을 높인 점도 시장의 주목을 받았다. 고려아연은 2025년 결산배당 및 2026년 분기배당을 진행하면서 이사회가 먼저 현금 배당액을 확정하고 배당 기준일을 배당액 확정 이후로 설정했다. 투자자가 배당 여부 및 규모를 확인하고 투자 판단을 내릴 수 있도록 함으로써 배당 관련 정보의 비대칭을 완화하고 주주환원 정책의 투명성을 제고했다.

여기에 이사회 독립성과 다양성, 투명성 강화 노력 역시 높은 평가를 받고 있다. 사외이사를 이사회 의장으로 선임하고 사외이사가 이사회 과반을 차지하도록 했다. 여성 사외이사 4명과 외국인 이사 2명 등을 포함해 다양성도 확보했다. 집중투표제 등 소수주주 권익 보호 장치도 도입하고 있다. 특히 이사회, 이사회 내 위원회, 개별 이사에 대한 평가를 실시하고 평가 과정과 결과, 개선 사항을 모두 공개했다.

투자자 소통도 확대했다. 지난해 고려아연은 국내외 투자자 컨퍼런스콜과 대면미팅, 증권사 컨퍼런스 등 주주 및 투자자와 17회의 소통 시간을 마련했다. 담당 임직원뿐만 아니라 필요 시 최고경영진이 직접 투자자와의 미팅을 하며 질의에 응답하고, 경영전략과 ESG 등 관련 사항을 설명해 투자자의 정보 접근성을 높였다. 또 임원의 평가와 보수 체계를 공개해 이사회 운영의 투명성과 책임성도 강화했다.

감사기구의 독립성도 높였다. 고려아연은 외부감사인과 감사위원회간 별도 소통을 분기 1회 이상 진행하고 있다. 감사인의 비감사용역에 대해서도 감사위원회의 승인 절차를 운영하고 있으며 결과 또한 투명하게 공시했다. 고려아연은 향후 지속적인 지배구조 개선을 이어가 글로벌 기준에 어울리는 핵심광물 허브 기업으로 도약해 나갈 계획이다.

고려아연 관계자는 "기업지배구조보고서 핵심지표 100% 충족은 주주와 시장의 눈높이에 맞춰 지배구조를 실질적으로 개선하기 위한 노력이 결실을 맺은 것"이라며 "수 년째 적대적 인수합병(M&A)을 시도하고 있는 영풍·MBK 측과 크게 차별화된다는 점에서 더욱 의미가 크다"고 말했다.