국민연금, 생성형 AI로 지난해 연구보고서 6종 영상 제작

국민연금공단 국민연금연구원은 2일 생성형 AI(인공지능)를 활용한 '알기 쉬운 국민연금 연구보고서' 영상 6편과 국민연금 연구보고서 39종을 공개했다.

그동안 연구보고서는 책자 형태로만 제공됐다. '알기 쉬운 국민연금 연구보고서'는 생성형 AI를 활용해 제작한 1분 내외 짧은 영상이다. 복잡한 수치와 이론을 영상 콘텐츠로 풀어내겠다는 설명이다.

영상은 지난해 국민연금연구원이 수행한 연금제도·재정추계·기금정책 분야 연구 39종 중 국민 관심이 높은 주제 6개를 선정했다. △고용연장 시대의 국민연금제도 개선 과제: 해외 사례 분석을 통한 시사점 △국민연금이 소비 불평등을 완화하는가?: 중·고령층 소비 행태 분석을 중심으로 △국민연금 지역가입자 보험료 지원제도의 성과평가 등이다.

한정림 국민연금연구원장은 "앞으로도 연구성과를 단순히 기록으로만 남기지 않고, 국민 삶에 실질적인 도움을 드리기 위해 다양한 혁신을 시도해 나가겠다"라고 강조했다.

이번 '알기 쉬운 국민연금 연구보고서'를 포함한 모든 국민연금연구원 발간 보고서는 국민연금연구원 홈페이지에서 볼 수 있다.