업피플, AI 시대 리더십 웨비나 17일 개최

데이터 기반 1:1 리더십 솔루션 업피플이 오는 6월 17일(수) 오후 2시 'AI 시대, 대체 불가능한 리더의 4가지 조건'을 주제로 온라인 웨비나를 개최한다.

글로벌 리서치 기업 가트너가 전 세계 HR 리더를 대상으로 실시한 조사에서, 69%가 자사 리더들이 '조직 변화를 이끌 준비가 되어 있지 않다'고 답했다. AI 도입이 가속화되면서 조직이 리더에게 요구하는 역할은 빠르게 바뀌고 있지만, 현장의 리더십은 그 속도를 따라가지 못하고 있는 셈이다.

이에 업피플은 이번 웨비나에서 'AI 시대 리더에게 필요한 핵심 역량 4가지'를 소개한다. 연사로는 업피플 소속 가영은 리더십 코치가 나선다. 가영은 코치는 오늘의집, 네이버웹툰 등 국내 주요 IT 기업에서 리더를 역임한 뒤, K-뷰티, IT 등 변화 속도가 빠른 산업군에서 약 100명의 리더를 대상으로 리더십 코칭을 이어온 전문가다. 강연 후에는 연사와 30분간 실시간 Q&A가 이어진다.

웨비나는 조직의 AX 전략을 주도하는 경영진, AI 도입 이후 리더십 개발을 고민하는 HR 담당자, 그리고 AI를 활용하며 직접 팀을 이끄는 리더를 대상으로 한다. 사전 등록자에 한해 이메일로 접속 링크가 제공되며 참가 신청은 무료다. 상세 내용은 업피플 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.