맥주 프랜차이즈 설맥, 일산 원당점·보은점·위례점 오픈

맥주 프랜차이즈 설맥(대표 한수민)은 4월 일산 원당점과 5월 보은점 위례점을 오픈했다고 밝혔다.

설맥 위례점 매장 사진/사진제공=설맥

100% 맥주를 급냉한 특허 받은 눈꽃맥주를 선보이는 설맥은 본사에서 직접 직영점을 운영하고 신규 가맹점주를 교육하며 경기 침체기에도 꾸준한 성장세를 이어가는 맥주 프랜차이즈다.

설맥은 골목상권과 특수상권, 업종변경 등 각기 다른 상권과 지역, 상황에 따라 매장 운영을 최적화시킬 수 있도록 영업 운영 교육을 본사에서 직접 전수한다. 특히 신규 가맹점이 동네상권에서 안정적인 매출을 꾸준히 유지할 수 있도록 매장 디자인과 메뉴 시스템을 상권에 맞춰 최적화 해 돕는 것이 큰 장점이다.

설맥은 본사에서 꾸준한 연구개발로 매 시즌 신메뉴를 출시하고 있다. 설맥은 현재 서울 군자 직영점과 종로 낙원점, 양평점, 울산 달동점, 양주옥정점 등 전국 150개 매장을 운영하고 있다.

설맥은 현재 예비 창업자를 위해 본사에서 직접 일대일 대면 심층 상담을 진행하고 있다. 신규 및 업종 변경 리뉴얼 창업 시 가맹비 할인 혜택과 기존 시설의 활용 등을 통하여 최소 금액 창업 지원을 하고 있다.