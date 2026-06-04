타이어케어, 폐타이어 재활용 순환경제 모델로 '서울형 R&D' 선정

타이어케어컴퍼니의 폐타이어 AI 등급 분류 시스템/사진제공=타이어케어컴퍼니

AI(인공지능) 기반 타이어 방문 교체 기업 타이어케어컴퍼니(이하 타이어케어)가 '2026년 서울형 R&D 지원사업'의 지원 우선순위 부여 대상으로 선정됐다고 4일 밝혔다.

이번 선정에 따라 타이어케어는 폐타이어 자원순환 기술 실증 및 고도화에 속도를 낸다. 회사는 기존 방문 교체 서비스에 폐타이어 재활용 시스템을 연계, 순환경제형 비즈니스 모델을 추진하고 있다.

회사에 따르면 타이어 교체 산업은 폐타이어 처리 과정을 대부분 위탁에 의존해 수거 이후의 흐름이 불투명하다는 한계가 있다. 타이어케어는 이 같은 문제를 전국 방문 교체 운영망으로 직접 해결하겠다는 구상이다. 폐타이어를 비전 AI로 등급별 자동 분류하고 결과에 따라 레이저로 QR코드를 각인, 수거·운반·재활용 전 과정을 추적하는 구조다.

회사 측은 "별도 수거 인프라를 구축할 필요 없이 전국 단위 자체 서비스 차량 플리트로 발생 시점부터 분류·추적·재활용 매칭까지 일관된 흐름으로 처리할 수 있다"며 "비용으로 발생하던 폐타이어 처리 과정을 재활용 자원 공급으로 전환해 환경적 가치와 사업적 수익을 동시 창출하는 닫힌 순환(Closed-loop) 모델을 구축하겠다"고 말했다.

정성운 타이어케어 대표는 "생산자책임재활용제도(EPR) 등 자원순환 추적성 강화를 요구하는 흐름과 맞닿아 있어 환경 규제가 강화될수록 사업적 입지가 넓어질 수 있다"며 "방문 정비와 자원 순환을 잇는 순환경제 모델로 모빌리티 후방 산업의 새 표준을 만들겠다"고 말했다.