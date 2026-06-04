세상모든견적, CAS번호 기반 연구 시약 견적 지원

박영각 엔씨하이 대표/사진제공=엔씨하이

AI(인공지능) 견적 플랫폼 '세상모든견적'(이하 세모)이 약 31만 건의 연구 시약 데이터를 구축했다고 4일 밝혔다.

세모는 연구기관과 기업이 시약을 정확히 탐색하고 견적을 요청할 수 있도록 지원하기 위해 이번 데이터를 구축했다. 시약명, CAS(화학물질 등록시스템) 번호, 용량 정보 등으로 제품 식별 정확도를 높였다.

연구 현장에서는 동일 시약이라도 제조사·용량·규격에 따라 다양한 제품이 유통되고 있다. 제품명만으로는 정확한 식별이 어려워 공급사 확인이나 추가 문의가 필요한 사례도 존재한다. 이에 따라 세모는 약 31만 건의 시약 정보를 체계화하고 CAS 번호, 용량 정보 기반의 검색 및 견적 요청 환경을 마련했다.

세모 측은 "연구원, 구매 담당자 등이 보다 정확하게 탐색하고 견적을 요청할 수 있을 것"이라며 "공급사 또한 구체적인 제품 정보를 기반으로 견적을 제공해 혼선을 줄일 수 있다"고 말했다.

세모 운영사 엔씨하이의 박영각 대표는 "연구 시약 구매 과정에서는 정확한 제품 식별이 핵심"이라며 "이번 데이터 구축으로 원하는 규격의 시약을 쉽게 찾고 견적을 요청할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

세모는 △연구 기자재 △실험 소모품 △산업 자재 등 다양한 품목의 견적 요청과 공급사 매칭을 지원하는 AI 기반 견적 플랫폼이다.