또봉이통닭, 6월 한 달간 배달앱·간편결제 프로모션 릴레이 진행

치킨 프랜차이즈 또봉이통닭이 6월 한 달 동안 주요 배달앱과 간편결제 플랫폼을 중심으로 대규모 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠, 땡겨요 등 주요 배달 플랫폼은 물론 네이버페이 및 네이버플러스 앱까지 연계해 진행되며, 고객들이 다양한 채널에서 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.

먼저 요기요에서는 6월 8일부터 14일까지 일주일간 신메뉴 '썬키스트 오렌지치킨'에 한해 3,000원 할인 혜택이 제공되며, 배달과 포장 주문 모두 이용 가능하다. 이어 배달의민족에서는 6월 15일부터 21일까지 전 메뉴를 대상으로 3,000원 할인 프로모션이 진행되며, 최소 주문금액 19,000원 이상 시 배민배달, 가게배달, 배민포장 주문에 동일하게 적용된다.

쿠팡이츠에서는 6월 23일부터 26일까지 4일간 한정 메뉴를 대상으로 3,000원 할인 행사가 이어지며, 배달과 포장 주문 모두 참여할 수 있다. 또한 공공 배달앱 성격의 '땡겨요'에서는 6월 한 달 내내 전 메뉴 3,000원 할인 혜택이 제공되며, 20,000원 이상 주문 시 적용된다.

오프라인 매장에서는 네이버페이 포인트 적립 프로모션도 진행된다. 6월 한 달간 매장에서 네이버페이 머니 또는 포인트로 15,000원 이상 결제 시 페이포인트 3,000점 자동 적립 혜택이 제공된다. 특히 네이버플러스 앱에서는 월드컵 시즌을 기념해 6월 12일부터 25일까지 2주간 모바일 교환권 3종을 최대 20% 할인된 가격으로 판매한다.