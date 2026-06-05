김규리 강도, 알고보니 서동주 스토커였다…무단침입 재판 중 범행

배우 김규리(사진)씨 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 남성이 올해 초 주거침입과 스토킹 등 혐의로 불구속 재판을 받던 중 범행한 것으로 전해졌다. /사진=이동훈 photoguy@

배우 김규리씨 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 남성이 올해 초 주거침입과 스토킹 등 혐의로 불구속 재판을 받던 중인 것으로 전해졌다.

5일 MBN에 따르면 지난달 김씨를 상대로 강도상해를 저지른 40대 남성 A씨는 올 초 방송인 서동주씨 집에 무단침입한 혐의로 재판을 받고 있던 상태였다.

경찰은 앞서 첫 범행 당시 A씨에 대해 주거침입과 스토킹 혐의로 구속영장과 유치장 구금을 할 수 있는 잠정조치 4호 처분을 신청한 것으로 알려졌는데, 법원이 이를 기각한 것으로 알려졌다.

5일 MBN에 따르면 지난달 김씨를 상대로 강도상해를 저지른 40대 남성 A씨는 올 초 방송인 서동주씨 집에 무단침입한 혐의로 재판을 받고 있던 상태였다. /사진=뉴스1

불구속 상태로 재판에 넘겨진 A씨는 지난달 20일 오후 9시쯤 서울 종로구에 있는 김씨 자택에 침입해 범행했다. 김씨는 당시 A씨 감시가 소홀해진 틈을 타 맨발로 집을 탈출, 경찰에 신고했다. 112 신고에는 "강도가 나를 결박하려고 했다"는 내용이 접수된 것으로 알려졌다. 김씨는 골절과 타박상을 입어 병원에서 치료를 받았다.

현장에서 도주한 A씨는 범행 3시간 만인 21일 0시쯤 서울 강서구에서 자수했으며, 29일 구속 상태로 검찰에 송치됐다.