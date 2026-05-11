한강 콘셉트에 日 MZ 구름떼…신상품 '스와이시 불닭'은 무슨 맛?

삼양식품 '케이콘 재팬(KCON JAPAN) 2026' 불닭마트 부스 / 사진제공=삼양식품

삼양식품(1,444,000원 ▲5,000 +0.35%)이 일본 최대 규모 K-컬처 축제인 '케이콘 재팬(KCON JAPAN) 2026'에 참여해 불닭(Buldak) 브랜드 체험 부스 '불닭마트'를 운영했다고 11일 밝혔다.

케이콘 재팬은 지난 8일부터 10일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열렸다. 일본 현지법인 삼양재팬은 서울 한강공원 편의점을 콘셉트로 체험 부스를 꾸몄고 방문객들은 한국 특유의 먹거리 문화에 대해 높은 관심을 가졌다.

삼양식품은 올여름 일본 출시를 앞둔 신제품 '스와이시 불닭볶음면'을 선공개하고 시식 행사를 진행했다. 스와이시 불닭볶음면은 불닭소스 특유의 매운맛에 캐러멜의 달콤함을 더해 단짠 조화를 구현한 제품이다. 여기에 별사탕 토핑을 더해 색다른 식감을 강조했고 매운맛 강도를 낮췄다.

또 불닭볶음면과 맵(MEP) 등 인기 제품으로 구성한 한정판 세트도 판매했다. 일본 현지에서 인기인 '불닭 포테이토칩 4가지 치즈맛' 샘플링 행사도 함께 진행했다. 또 부스 체험 사진이나 제품 사진을 SNS(사회관계망서비스)에 올린 방문객에게 오리지널 불닭 스티커를 증정하는 참여형 이벤트를 운영했다.

삼양식품 관계자는 "앞으로도 불닭 브랜드만의 차별화된 콘텐츠와 체험형 마케팅을 통해 글로벌 소비자들과의 접점을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.