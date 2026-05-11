롯데장학재단, 제3회 신격호샤롯데문학상 공모...총상금 9000만원

롯데장학재단은 고(故) 신격호 롯데그룹 창업주의 문학 정신을 기리기 위한 '제3회 신격호샤롯데문학상' 작품 공모를 실시한다고 11일 밝혔다.

공모전은 △소설(단편중〮편) △시(시조) △수필 3개 부문에서 출판·등재 이력이 없는 미발표 창작 작품을 대상으로 한다. 만 19세 이상 대한민국 국민이면 누구나 참여할 수 있다. 다만 이전 회차 수상자는 본상 심사 대상에서 제외된다. 신청 작품은 8월 31일까지 이메일로 접수하면 된다. 접수 방법 등은 롯데장학재단 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

총상금은 부문별로 대상 3명(각 1000만 원) 최우수상 6명(각 500만원) 우수상 6명(각 300만원) 장려상 9명(각 100만원) 등 9000만원 규모다. 또 응모자 중 30명을 추첨해 10만원 상당의 외식상품권을 제공한다. 수상작은 롯데장학재단에서 작품집으로 발간한다.

심사는 문학계 교수진, 20년 이상 경력 창작자, 주요 문학상 심사 경험자 등으로 구성된 전문 심사위원단이 진행된다. 수상작은 9월 28일 롯데장학재단 공식 홈페이에서 발표하고 시상식은 오는 10월 중 개최할 예정이다.

자문위원장을 맡은 나태주 시인은 "문학상이 지속 가능한 창작 생태계로 성장하길 기대한다"며 공정한 심사의 중요성을 강조했다.

신격호샤롯데문학상은 신격호 명예회장의 문학에 대한 깊은 애정과 뜻을 기리고, 대한민국 문학의 지평을 넓히기 위해 2024년 시작돼 올해로 3회째를 맞았다. 지난 두 차례 공모에 총 6000명이 넘는 작가들이 참여했고 2만여 편의 작품이 접수됐다.