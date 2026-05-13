3조클럽 향해 질주하는 '불닭'...1분기 매출 7144억 "분기 최대 실적"

(서울=뉴스1) 김민지 기자 = 불닭볶음면 시리즈의 누적 판매량이 80억 개를 돌파했다. 삼양식품은 '불닭' 시리즈가 해외 수요가 급증하면서 2023년 누적 판매량 50억, 2024년 70억 개를 넘어선 데 이어 올 상반기까지 누적 판매량 80억 개를 돌파했다고 24일 밝혔다. 사진은 이날 오후 서울 시내의 대형마트에 진열된 불닭볶음면. 2025.9.24/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김민지 기자

삼양식품(1,444,000원 ▲5,000 +0.35%)이 올해 1분기 컨센서스를 상회하는 분기 최대 실적을 달성했다. 글로벌 시장에서 견조한 수요와 생산 능력 증대, 우호적인 환율 환경이 맞물리며 매출과 영업이익이 모두 큰 폭으로 늘었다.

삼양식품은 1분기 연결기준으로 매출액 7144억원, 영업이익 1771억원을 기록했다고 13일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 35%, 영업이익은 32% 증가했다. 분기 기준 최고 기록이다. 이 같은 호실적 추세면 올해 매출 '3조 클럽'도 무난히 달성할 것으로 보인다.

해외매출은 전년 동기 대비 38% 증가한 5850억원으로 전체 실적을 견인했다. 밀양2공장 가동률 상승에 따라 확대된 공급물량이 유럽, 미주를 중심으로 증가하는 수요를 뒷받침하며 매출이 대폭 늘었다.

해외법인 모두 두 자릿수 이상의 성장률을 기록한 가운데, 유럽에서 전년 동기 대비 215% 증가한 770억원의 매출을 올리며 가장 높은 성장세를 보였다. 영국법인 신규 설립과 독일, 네덜란드 등 서유럽 주요 시장에서 메인스트림 유통 채널 입점이 확대된 것이 주효했다.

수출 최대시장인 미국과 중국에서도 안정적인 성장세를 이어갔다. 미국법인은 전년 동기 대비 37% 증가한 1850억원, 중국법인은 36% 늘어난 1710억원의 매출을 기록했다.

영업이익률은 24.8%를 기록하며 5분기 연속 20%대를 유지했다. 대외 불확실성에도 불닭브랜드에 대한 해외 수요가 지속됐으며, 공급 확대와 고환율 효과가 수익성 개선으로 이어졌다.

삼양식품 관계자는 "어려운 대외여건에도 호실적을 달성하며 불닭브랜드의 경쟁력과 함께 성장의 지속성을 다시 한번 입증했다"며 "올해는 글로벌 경영 체계 강화와 생산·판매 인프라 확장에 집중하며 고성장 기반을 더욱 굳건히 할 계획"이라고 말했다.

한편 삼양식품은 지난해 연간 매출액 2조3517억원, 영업이익 5239억원을 기록했다. 전년 대비 각각 36.1%, 52.1% 증가한 수치다. 영업이익률은 22.3%를 달성했다.