"세계인 홀린 신라면"…농심, 1분기 영업익 20.3% '훨훨'

(서울=뉴스1) 황기선 기자 = 2025.8.31/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 황기선 기자

농심(399,000원 ▲9,500 +2.44%)이 올해 1분기 연결 기준 매출액 9340억원을 기록해 전년 동기 대비 4.6% 증가했다고 15일 공시했다. 영업이익은 674억원으로 같은 기간 20.3% 늘었다.

국내법인 매출은 전년 동기 대비 2.8% 줄었으나, 미국·중국·일본 등 주요 해외법인 실적 증가에 힘입어 해외법인 매출은 23.1% 성장했다. 농심 측에 따르면 영업이익 역시 해외사업 호조 덕분에 전년 대비 성장했다.