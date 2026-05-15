"세계인 홀린 신라면"…농심, 1분기 영업익 20.3% '훨훨'

농심(399,000원 ▲9,500 +2.44%)이 올해 1분기 연결 기준 매출액 9340억원을 기록해 전년 동기 대비 4.6% 증가했다고 15일 공시했다. 영업이익은 674억원으로 같은 기간 20.3% 늘었다.
국내법인 매출은 전년 동기 대비 2.8% 줄었으나, 미국·중국·일본 등 주요 해외법인 실적 증가에 힘입어 해외법인 매출은 23.1% 성장했다. 농심 측에 따르면 영업이익 역시 해외사업 호조 덕분에 전년 대비 성장했다.
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농심(399,000원 ▲9,500 +2.44%)이 올해 1분기 연결 기준 매출액 9340억원을 기록해 전년 동기 대비 4.6% 증가했다고 15일 공시했다. 영업이익은 674억원으로 같은 기간 20.3% 늘었다.
국내법인 매출은 전년 동기 대비 2.8% 줄었으나, 미국·중국·일본 등 주요 해외법인 실적 증가에 힘입어 해외법인 매출은 23.1% 성장했다. 농심 측에 따르면 영업이익 역시 해외사업 호조 덕분에 전년 대비 성장했다.
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정보미디어과학부, 정치부를 거쳐 현재 산업2부에서 식품기업, 중소기업 등을 담당합니다. 빠르게 변하는 산업 현장에서, 경제와 정책, 그리고 사람의 이야기가 교차하는 순간을 기사로 포착하고자 합니다.