'초코파이' 날개달고 훨훨...오리온, 매출 9300억 "영업익 26%↑"

오리온(141,000원 ▼2,200 -1.54%)이 중국과 베트남, 러시아 등 해외 법인에서 초코파이 등 주력 제품 실적 호조에 따라 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장을 달성했다.

오리온은 올해 1분기 연결기준 매출은 전년 대비 16% 성장한 9304억원, 영업이익은 26% 증가한 1655억원을 기록했다고 밝혔다.

가장 가파르게 성장하고 있는 러시아 법인은 초코파이와 참붕어빵, 후레쉬파이 등 생산능력 확대와 유통채널별 전용 제품 강화, 다제품 체제 안착에 힘입어 매출이 905억원으로 34.7% 늘었고, 영업이익은 142억원으로 66.2%의 고성장을 나타냈다.

중국 법인은 '춘절' 성수기 효과와 감자스낵, 파이, 젤리 등 주요 제품의 판매 증가, 고성장 채널 중심의 영업 전략이 주효하며 매출이 24.8% 성장한 4097억원, 영업이익은 799억원으로 42.7%가 늘었다.

베트남 법인은 '뗏' 명절 수요 급증과 감자스낵, 쌀과자 등 전반적인 제품 판매 호조, 봄 시즌 신제품 효과가 더해지며 매출이 17.9% 성장한 1513억원, 영업이익은 25.2% 증가한 266억원을 기록했다.

현지 판매 5년차인 인도 법인도 북동부 지역 중심의 영업 전략이 성과를 내며 67% 성장한 98억 원의 매출을 올렸다.

한국 법인은 내수 부진과 판매 거래처 감소, 주요 원부자재 가격 상승 등에도 불구하고 매출과 영업이익이 전년 수준을 유지했다. 매출은 0.4% 신장한 2834억원, 영업이익은 해외 법인 성장에 따른 로열티 수익 확대로 4.6% 증가한 485억원을 기록했다. 로열티 수익을 제외하면 0.3% 증가로 전년 수준이다.

오리온 관계자는 "국내외 생산·물류 설비에 대한 선제적인 투자로 하반기에는 공급 물량이 확대되면서 성장세가 한층 가속화될 것"이라고 말했다.