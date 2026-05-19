"군인들 입맛 잡은 삼성웰스토리"...육군 최우수 '급식' 선정

삼성웰스토리가 운영 중인 육군3사학교가 육군 최우수 민간위탁급식 부대로 선정됐다. 왼쪽부터 육군본부 군수참모부 하헌철 소장, 삼성웰스토리 조성애 지역장/사진= 삼성웰스토리

삼성웰스토리가 군 급식을 제공 중인 육군3사관학교가 육군본부 주관 '2026년 육군 우수 민간위탁급식 업체 평가'에서 가장 높은 운영 역량을 인정받아 최우수상을 수상했다고 19일 밝혔다.

국방부는 병력 감소에 대응하고 급식 품질을 높이기 위해 군 급식의 민간 위탁 운영을 단계적으로 확대하면서 전문성을 갖춘 민간 기업의 군 급식 시장 진출이 본격화되고 있다.

삼성웰스토리는 단체급식 업계 1위 기업으로서 축적된 운영 노하우를 바탕으로 2024년 육군사관학교 운영을 시작으로 전국 주요 군부대에서 장병 만족도 향상과 안정적인 급식 서비스 제공을 위해 힘쓰고 있다.

민간 위탁 급식이 확대됨에 따라 육군본부는 식사 품질 향상과 함께 장병 건강 증진, 군 급식 운영 만족도 제고 등을 목적으로 우수 민간위탁업체를 선정하는 부대평가를 시행하고 있다.

이에 지난 2월부터 전국 육군 부대 중 민간 위탁으로 식사를 제공 중인 19개 부대를 대상으로 평가가 이뤄졌으며 그 결과 삼성웰스토리가 운영 중인 육군3사관학교가 최우수 운영 사업장으로 선정됐다.

평가는 만족도, 영양 균형, 식단 조화, 위생, 협조성, 계약 이행 등 총 6개 항목을 기준으로 부대 별 자체 평가와 함께 육군 본부 차원의 식단 비교 평가도 병행됐다.

육군3사관학교는 만족도와 영양 균형 부문에서 특히 높은 평가를 받았다. 장병 선호 메뉴를 적극 반영하는 한편 제철 식재료를 활용한 신메뉴 개발과 균형 잡힌 영양 설계를 통해 급식 품질과 장병 건강 증진에 기여했다는 점이 좋은 평가로 이어졌다.

삼성웰스토리 관계자는 "군 급식은 단순한 식사를 넘어 장병들의 사기와 복지, 나아가 전투력과 직결되는 매우 중요하다"며 "앞으로도 3사관학교의 우수한 운영 노하우를 군 급식 사업장 전반에 확대 적용해 군 급식 전문성을 강화할 것"이라고 말했다.