재활용·내구성 다잡았다…LG생활건강,친환경 대용량 포장재 개발

LG생활건강이 LG화학과의 공동 연구를 통해 재활용이 쉬우면서도 내구성을 개선한 '폴리에틸렌(PE) 단일소재 대용량 포장 파우치'를 개발했다. /사진제공=LG생활건강.

LG생활건강(260,000원 ▲500 +0.19%)이 LG화학(350,500원 ▼22,500 -6.03%)과 공동 연구를 통해 재활용이 쉬우면서도 내구성을 개선한 단일소재의 대용량 포장 파우치를 개발했다. 재활용이 까다로웠던 기존의 복합재질 리필파우치를 폴리에틸렌(PE) 단일소재로 전환해 분리배출과 재활용 공정을 단순화한 것이 특징이다

기존 포장 파우치는 내구성 등을 보완하기 위해 여러 재질이 복합적으로 구성돼 두께가 두꺼워지고 재활용이 어려웠다. 복합재질 파우치의 경우 재활용 등급은 '보통'이고 단일소재는 '우수' 등급으로 분류되고 있다. 이에 따라 LG생활건강은 2023년 '폴리에틸렌(PE)' 단일소재의 포장 파우치를 개발하고 '세이프 천연미네랄 주방세제 리필 1L'에 적용했다. 현재는 '메소드 주방세제 리필 1L' 제품에 사용되고 있다.

LG생활건강은 최근 LG화학과 공동 연구에서 단일소재를 유지하면서도 내구성을 한층 보완해 2L급 용량에도 사용할 수 있는 포장 파우치를 개발하는데 성공했다. 14μm 두께를 구현한 초박막 포장필름 소재 유니커블을 적용해 차별화된 기술력도 선보였다.

유니커블은 기존 복합재질 포장 필름과 동등한 물성을 유지하면서도 폴리에틸렌 단일소재로 재활용률을 높여 지속 가능성과 고기능성을 동시에 충족하는 소재로 평가받고 있다. 앞서 LG화학은 이달 초 독일 뒤셀도르프에서 열린 유럽 최대 포장 전시회 인터팩 2026에서 유니커블 소재가 적용된 포장재를 전시하며 글로벌 시장에서 주목을 받았다.

LG생활건강은 이번에 개발한 포장 파우치의 활용도를 다각도로 모색하며 ESG 경영 관점에서 친환경 포장재 연구개발을 통한 플라스틱 순환경제 전략을 구체화하고 있다.

LG생활건강 관계자는 "재활용이 쉬운 패키지를 확대하면서 지속 가능성과 제품의 사용 경험을 동시에 개선할 수 있는 친환경 솔루션을 개발하는데 집중하겠다"고 말했다.