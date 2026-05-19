오니츠카타이거, 레트로 감성 담은 '로테밋' 공개

프리미엄 패션 브랜드 오니츠카타이거가 새로운 스니커즈 모델 '로테밋(ROTEMIT™)'을 선보였다.

신제품 로테밋은 빈티지 감성과 현대적인 디자인을 조화롭게 결합한 것이 특징이다.

블랙과 아이보리 계열의 절제된 컬러부터 핑크, 그린 등 강렬한 색감을 더한 조합까지 총 6가지 컬러웨이로 출시돼 다양한 스타일 연출이 가능하다.

어퍼에는 매트한 질감의 소재와 카우 스웨이드를 함께 적용해 서로 다른 텍스처의 대비를 강조했다. 여기에 자연스러운 주름 디테일을 더해 빈티지한 분위기를 살렸다. 앞뒤가 분리된 형태의 컵솔 아웃솔과 측면 세로 디테일은 입체감을 높이며 제품만의 개성을 완성했다.

또한 1980년대 배구화에서 영감을 받은 로우 프로파일 실루엣과 검 아웃솔 등 레트로 스포츠 요소를 현대적으로 재해석해 브랜드 특유의 헤리티지와 컨템포러리 감각을 동시에 담아냈다.

한편 로테밋은 전국 오니츠카타이거 매장과 공식 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.