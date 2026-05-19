메쎄이상, '2026 고카프 킨텍스' 개막…캠핑 트렌드 총집결

대한민국 최대 캠핑·레포츠 박람회 '2026 국제아웃도어캠핑&레포츠페스티벌(고카프 킨텍스)'이 오는 5월 23일부터 25일까지 일산 킨텍스에서 열린다.

주식회사 메쎄이상이 주최하는 이번 행사는 캠핑과 차박, 캠핑카, 레저스포츠 등 아웃도어 전 분야를 아우르는 국내 대표 캠핑 산업 전시회다. 올해 행사에는 글로벌 브랜드와 최신 캠핑 장비가 대거 참여해 업계 관심이 집중되고 있다.

특히 핵심 프로그램인 '2026 신제품 런칭쇼'에서는 올해 시즌을 대표할 캠핑 장비 217종이 최초 공개된다. 일본과 중국 등 해외 기업들도 대거 참가해 국내에서 접하기 어려웠던 프리미엄 캠핑 브랜드와 최신 트렌드를 직접 체험할 수 있도록 했다.

이번 전시에는 라텔웍스, 도쿄크래프트, SOTO 등 일본 인기 브랜드를 비롯해 크레모아, 디얼스, 몬테라 등 국내외 브랜드가 참여한다. 기아(KIA)는 픽업트럭 '타스만'을 선보이며 오버랜딩 감성의 아웃도어 라이프스타일을 제안할 예정이다.

행사장에서는 글로벌 캠핑 쇼케이스와 캠프닉 스페셜 에디션, 스마트 캠핑 테크 쇼, 어반 캠핑 페스타 등 다양한 테마 콘텐츠도 운영된다. 캠핑 입문자를 위한 체험형 콘텐츠와 캠핑 푸드·패션 트렌드를 소개하는 프로그램도 함께 마련된다.

또한 타프와 윈드스크린, 구이바다 등 인기 캠핑 장비를 포함한 다양한 경품 이벤트도 진행된다.

메쎄이상 관계자는 "2026 고카프 킨텍스는 국내외 캠핑 산업 흐름과 최신 트렌드를 한자리에서 확인할 수 있는 대표 행사"라며 "관람객들에게 더욱 확장된 캠핑 경험을 제공할 계획"이라고 밝혔다.